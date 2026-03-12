聽新聞
國銀建築融資逾放攀升…終結連五降 小建商財務隱憂浮現

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國銀房貸與建築融資逾放同步回升。房市示意圖。記者游智文／攝影
國銀房貸與建築融資逾放同步回升。房市示意圖。記者游智文／攝影

國銀房貸與建築融資逾放同步回升。金管會統計，2026年1月底房貸、建融逾放分別為86.2億元與21.7億元，各月增3.13億元與1.63億元，其中建融逾放終結連五降、反轉走揚最受關注。市場緊盯，房市降溫與國際情勢動盪下，小建商財務隱憂升溫。

「逾期放款」是指借款人積欠本息超過三個月。1月逾放增加，主要反映去年第4季房市交易急凍，加上經濟情勢波動，部分借款人資金壓力浮現。

據金管會掌握，建融逾放增加，是因部分銀行放款給小型建商，因建商財務困難出現倒帳，屬個案，目前尚未看到與關稅或整體經濟環境惡化相關的系統性風險。

房貸逾放增加則多為零星因素，例如借款人過世、繼承程序尚未完成，或個人投資失利影響還款能力，導致短期出現逾期。

金管會也持續緊盯資產品質，要求銀行各項授信都須「衡平」管理，不能因房貸占比相對較小就放鬆風控。若個別銀行房貸逾放偏高，也會要求加速轉銷，以維持資產品質。

市場更關注後續房市與景氣變化。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，農曆年後房市交易仍顯冷清，加上中東戰事衝擊股市與經濟信心，若景氣轉弱，是否引發房市與建商資金鏈連鎖效應，才是市場最大隱憂。

金管會昨公布1月底國銀房貸餘額11兆5,500億元，年增4.5%，終結連15個月增速下滑；建築融資餘額3兆9,095億元，年增1.85%，為近三個月新高。

銀行圈指出，房貸年增回升是因1月交屋潮帶動整批分戶貸款撥款；建融增加則與土建融動撥擴大有關，其中以都更與危老案件較多。

另一方面，因國銀存款成長快於不動產放款，依《銀行法》72-2條計算的不動產放款比率降至25.29%，連續八個月走低並創十年半新低。

從銀行分布來看，不動產放款比率超過28%的銀行已降至「掛零」，落在27%至28%區間者也僅剩五家，寫統計以來新低。

市場認為，在新青安房貸不計入分子及房市交易降溫下，比率持續下降，也為銀行未來房貸放款保留空間。

