國泰金擬募資15億股+發債400億元

國泰金控（2882）昨（11）日公告擬規劃辦理長期資金募資案，上限為15億股，以及董事會通過辦理主順位公司債發行案，額度上限為新台幣400億元，國泰金控指出，主因考量公司未來長期策略發展和營運需要，以備不時之需，不一定會實際執行，主順位公司債則是因陸續到期而申請。

國泰金控公告董事會通過規劃辦理長期資金募集案，將提請股東會授權董事會在符合公司章程及相關法令規定下，於適當時機辦理現金增資發行普通股、特別股，或以現金增資普通股參與發行海外存託憑證（GDR），新股發行上限為15億股，但實際發行金額、股數、價格及股東認購比例等細節，仍將視市場狀況及公司資金需求另行決定。

國泰金控指出，此項長期資金募集案主要是因應公司未來長期策略發展及營運成長所需，因此循往例提報股東會授權董事會保留籌資彈性。

未來若有資金需求，可透過現金增資、發行特別股或海外存託憑證等方式籌措長期資金。