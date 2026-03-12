聽新聞
談接軌IFRS 17 國泰金釋出股利、獲利雙多

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控11日舉行接軌IFRS 17法人說明會。 圖／國泰金控提供
國泰金控11日舉行接軌IFRS 17法人說明會。 圖／國泰金控提供

國泰金控（2882）昨（11）日舉行接軌IFRS 17法人說明會，釋出股利及獲利兩大利多。國泰金控財務長陳晏如表示，對於子公司股利上繳持正面態度，認為接軌後獲利更具可預測性，且目前累計提列的特別盈餘公積超過2,113億元，未來可望隨接軌迴轉至未分配盈餘，分派量能充足。

她並表示，希望未來股利配發率能穩定維持在40%至60%區間，但仍須視主管機關最終配套措施而定。

另外國泰人壽代理總經理林昭廷則表示，未來國壽股東權益報酬率將由過去5%至7%提升至10%。林昭廷並揭露三大商品利潤貢獻度，其中健康險利潤最高，整體占比達六成以上。

國泰金昨日公布因接軌IFRS 17產生一次性評價調整，使金控和國泰人壽淨值減損2,520億與2,445億元，但金控和國壽累積CSM（合約服務邊際）餘額達5,242億和5,119億元，調整後淨值成長22%與18%，目前國壽淨值比約8.5%，今年CSM預計釋放340億元並逐年成長，CSM攤銷率為6％；股利政策方面，整體未分配盈餘量能充足，將維持具競爭力股利政策回饋股東。

接軌IFRS 17並經納入稅後CSM調整後，國泰金控淨值約1兆957億元，國壽為9,140億元。林昭廷表示，接軌IFRS 17的一次性調整主要影響有三，首先是國壽有大約28%占比是6%以上的高預定利率保單，IFRS 17下保險負債改以現行市場利率衡量，利率下滑造成一次性負面影響，但之後利息成本率（資產基礎）由原先的3.4%降到2.2至2.3%，對未來將有穩定的正利差貢獻。

其次，保險合約利潤將先以CSM認列於負債項下，並於保障期間逐步釋出至損益，國壽已累積5,119億元的CSM餘額，攤銷率約6%，今年預估約釋放340億元的CSM，CSM釋出成長率約10%，加上新契約CSM挹注，CSM餘額成長率約達8%，可維持穩定的損益兩平收益率，整體利差和損益貢獻穩健。

其三，在資產負債管理（ALM）可針對部分金融資產進行重新指定，林昭廷表示，保單貸款由資產改列保險合約負債，總資產由8.99億元下降到近8.73億元。此外，今年起取消覆蓋法，多數股票從FVTPL指定到FVOCI，降低對評價之影響，部分AC債券也重新指定為FVOCI，並於1月進行「汰弱留強」策略，完成約1,200億元股債部位的調整，包含出售跌深的股票和低收益債券、增持信評A級以上的高收益債，未來股票將逢低布局，優化投資組合和資本運用效率。

