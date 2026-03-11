快訊

北部地區大誤點！台鐵平交道連兩起撞擊事故 列車動態「一片紅」

玩大怒神嘔吐送醫亡…家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

獨／曾去過張國榮房間 辛曉琪回憶兩人相處細節「完全不擺架子」

美伊戰火引發國際局勢動盪 財政部提醒公股行庫注意海外曝險

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

財政部11日舉行公股金融事業2025年第4季業務研討會議，各行庫董總與會出席，由部長莊翠雲主持。針對近期美伊戰爭升溫，推升國際油價，據與會人士轉述，財政部主要提醒各行庫要注意國際局勢變化及風險，因應風險變化，隨時滾動檢討海外的授信及投資曝險配置，做好授信5P原則及貸後管理。

另外，財政部也指示各行庫，針對離岸風電融資，透過國家融資保證機制儘量協助綠能產業取得貸款；針對公股銀行對融資租賃業放款，財政部也提醒，注意到期減量，若有新增也要調整利率；除此之外，財政部也三令五申，提醒內稽內控的重要性，並且嚴格執行無預警的稽核措施。

至於新青安貸款部分，由於新青安將在今年7月31日到期，先前財政部已找過金融機構提供相關意見，這部分正在研擬中，與會人士則表示，會議中財政部主要提醒，各行庫持續協助民眾、確保排撥順暢。

今日研討會也邀請台經院研究一所代理主任許中駿以「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」進行專題演講，主要提及綠能產業當中的海上風電及離岸風電，另外也介紹國外目前已有的碳捕捉與封存（CCS）技術與機制，可達到減碳效益。各行庫董事長也依照往例，向財政部報告去年第4季的經營績效狀況。

