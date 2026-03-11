快訊

台股強漲外資終止連8賣 新台幣同步勁揚匯價連2升

中央社／ 記者潘姿羽台北11日電

市場期待中東戰事接近尾聲，台股激情上漲逾千點，創收盤史上第2大漲點，外資反手回補台股，熱錢湧入之下，新台幣匯率延續升勢，今天收盤收在31.755元，升值7.3分，匯價連2升，台北及元太外匯市場總成交金額為21.465億美元。

美國總統川普暗示對伊朗戰爭即將結束，市場正面表態。台股今天開高走高，終場收34114.19點，站上所有均線，上漲1342.32點，創收盤第2大漲點，重返34000點大關。

由於風險趨避情緒降溫，三大法人今天聯手買超台股517.8億元，外資終結連8賣，買超371.81億元。

台股強勢攻高、熱錢回流，貶值壓力暫時消除，新台幣兌美元今天以31.8元開盤後，匯價穩步走揚，午後更因出口商加入拋匯行列，推升匯價突破31.7元，升抵31.692元，勁揚逾1角。

外匯交易員指出，台股市場情緒轉為樂觀，外資今天積極匯入，股匯同步走揚；歷經連日大跌後，新台幣匯率回升，尚在合理區間，央行並未多做調節。

外匯交易員補充，台股展開反攻，看似信心回穩，但美元指數還在98至99高檔整理，顯示市場避險情緒未完全消退，在此情況下，新台幣可能很難出現連續性的強升格局。

央行統計主要貨幣升貶，美元指數今天回升0.33%，令亞幣承壓，韓元下挫0.37%，日圓重貶0.58%，人民幣微升0.07%，新台幣勁揚0.23%；隨著台股強彈1342點，創收盤史上第2大漲點，吸引外資大舉匯入後，新台幣也登上單日最強亞幣。

匯銀主管分析，中東戰事難以預測，隨時都可能有新的發展，左右市場情緒，儘管台股猛烈反彈，新台幣連兩日升值，還是可能因為突發狀況而風雲變色，估短線新台幣於31.6至31.9元區間整理；下週為全球超級央行週，市場也將聚焦主要央行對通膨、貨幣政策路徑的看法。

新台幣 新台幣匯率

相關新聞

台股漲千點急行軍…外資轉為匯入 新台幣升值7.3分

台股11日收盤大漲1,342點，創史上第二大單日收盤漲點，外資也同時在11日終結連八賣，反手買超372億元新台幣。台北外匯市場今早外資也由抓美元匯出，轉為賣美元匯入，終場以31.755元收盤，升值7.3分。

股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

台股10日早開高走高，加權指數漲逾800點，為新台幣匯價提供支撐。今早新台幣匯價以31.8元開盤，升值2.8分，隨後在台股漲逾2.5%的利好下，開盤半小時內，升逾1角，最高匯價來 31.72。

台灣有錢人掀「極致避險」 專家：這種房子是全球富人眼中的金條

美伊開戰引發國際金融市場震盪，全球資金避險意識快速升高，Jade Stone Real Estate Consulting（玉石不動產）創辦人Anne Chang張惠紋表示，台灣高資產族群的海外配置，正從過去追求高成長，轉向「極致避險」與「戰略整合」。

實測跨境大額匯款時效及成本 兆豐金：傳統金融不輸穩定幣

面對穩定幣浪潮來襲，傳統金融機構及SWIFT會面臨多大的威脅？兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日接受媒體採訪時指出，傳統金融並非外界所說的不堪一擊。

六壽險前二月新保費大增

延續今年元月業務競賽的長尾動能，加上投資型保單與分紅保單的新契約保費普遍成長，六大壽險業者合計2月新契約保費收入逾584億元，較去年同期成長41％，今年前二月合計新契約保費逾1,704億元，年增約70.8%。不過，若以單月來看，2月保單銷售動能不如1月逾1,110億元，壽險業者指出，主要是2月恰逢農曆春節和228連假且天數較少所致。

陳俊宏將接台新證董座

台新新光金旗下證券、期貨及投信投顧事業群整合邁入關鍵里程碑。隨著證券、期貨子公司合併基準日4月6日將至，核心人事版圖正式浮出。

