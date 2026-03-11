台股強漲外資終止連8賣 新台幣同步勁揚匯價連2升

市場期待中東戰事接近尾聲，台股激情上漲逾千點，創收盤史上第2大漲點，外資反手回補台股，熱錢湧入之下，新台幣匯率延續升勢，今天收盤收在31.755元，升值7.3分，匯價連2升，台北及元太外匯市場總成交金額為21.465億美元。

美國總統川普暗示對伊朗戰爭即將結束，市場正面表態。台股今天開高走高，終場收34114.19點，站上所有均線，上漲1342.32點，創收盤第2大漲點，重返34000點大關。

由於風險趨避情緒降溫，三大法人今天聯手買超台股517.8億元，外資終結連8賣，買超371.81億元。

台股強勢攻高、熱錢回流，貶值壓力暫時消除，新台幣兌美元今天以31.8元開盤後，匯價穩步走揚，午後更因出口商加入拋匯行列，推升匯價突破31.7元，升抵31.692元，勁揚逾1角。

外匯交易員指出，台股市場情緒轉為樂觀，外資今天積極匯入，股匯同步走揚；歷經連日大跌後，新台幣匯率回升，尚在合理區間，央行並未多做調節。

外匯交易員補充，台股展開反攻，看似信心回穩，但美元指數還在98至99高檔整理，顯示市場避險情緒未完全消退，在此情況下，新台幣可能很難出現連續性的強升格局。

央行統計主要貨幣升貶，美元指數今天回升0.33%，令亞幣承壓，韓元下挫0.37%，日圓重貶0.58%，人民幣微升0.07%，新台幣勁揚0.23%；隨著台股強彈1342點，創收盤史上第2大漲點，吸引外資大舉匯入後，新台幣也登上單日最強亞幣。

匯銀主管分析，中東戰事難以預測，隨時都可能有新的發展，左右市場情緒，儘管台股猛烈反彈，新台幣連兩日升值，還是可能因為突發狀況而風雲變色，估短線新台幣於31.6至31.9元區間整理；下週為全球超級央行週，市場也將聚焦主要央行對通膨、貨幣政策路徑的看法。