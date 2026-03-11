上海商銀柬埔寨子公司AMK正式改制商業銀行 東協金融服務新里程

上海商銀（5876）布局東協市場再傳捷報，其位於柬埔寨的子公司AMK Microfinance Institution Plc（簡稱AMK）已獲當地主管機關核准，正式由微型金融機構（MFI）改制升格為「商業銀行」，並更名為AMK BANK PLC。此舉不僅象徵上海商銀在東南亞市場的深度紮根，更將為柬埔寨在地客戶及跨境客戶提供更全面、更多元化的金融產品與服務。

AMK自成立以來，以「改善柬埔寨低收入家庭生計」為核心使命，深耕基層並致力落實普惠金融。憑藉其深入柬埔寨鄉村與在地的廣大服務網絡，AMK成功建立了深厚的民眾信任基礎。

該行說明，AMK改制為商業銀行後，服務範疇將進一步強化：

全方位存款業務：提供更具競爭力的活期與定期存款帳戶，優化客戶資產配置。

多元化貸款服務：跨足企業貸款與貿易融資，並提供更具靈活性的個人金融貸款，支持在地經濟發展。

數位金融升級：持續強化行動銀行應用，提升支付便利性與跨境匯款效率，優化客戶數位金融體驗。

上海商銀身為台灣歷史悠久的上市民營銀行，目前海外版圖已涵蓋香港、越南、新加坡、中國大陸及柬埔寨等地，國際金融業務（OBU）與海外獲利占比長期表現優異。

上海商銀表示，柬埔寨是東協地區最具成長潛力的市場之一，AMK的改制將與上海商銀在台灣及海外的資源形成強大綜效，提供台商、在地企業及個人客戶完整的跨境金融服務。AMK成為商業銀行是上海商銀國際化戰略的重要里程碑。未來，上海商銀將結合百年的穩健經營與AMK長期深耕的在地優勢，打造AMK成為柬埔寨最值得信賴的商業銀行。

展望未來，AMK將不僅是上海商銀在東協市場的重要據點，更展現上海商銀長期深耕柬埔寨市場的決心。此次AMK透過改制為商業銀行，將為柬埔寨在地民眾與企業帶來更全面與更便捷的金融服務體驗，並在上海商銀百年穩健經營的基礎下，協助AMK成為當地客戶最信賴的金融夥伴。