國泰金法說會／接軌IFRS 17一次性評價調整 納入CSM後淨值近1.1兆元

國泰金（2882）11日舉行接軌IFRS 17法人說明會，國泰金控財務長陳晏如指出，因接軌IFRS 17產生一次性評價調整，使金控與國壽淨值分別減少2,520億與2,445億元，但若將累積的CSM稅後納入，國壽與國泰金調整後淨值分別達9,140億元與1兆957億元，較IFRS 4時期成長22%與18%，國壽調整後淨值比近12%。

國泰人壽總經理林昭廷表示，接軌IFRS 17雖然對淨值產生一次性影響，但國壽資本體質仍穩健，目前淨值比約8.5%。國壽累積CSM餘額達5,119億元，若納入稅後CSM計算，調整後淨值達9,140億元，高於去年底7,490億元水準。

林昭廷解釋，一次性淨值變動主要因歷史因素導致國壽的高預定利率保單占比較高，其中6%以上的高預定利率保單約占28%，在改採市場利率評價後，短期對淨值產生負面影響，不過，同時也使負債利息成本明顯下降，由原本IFRS 4下約3.4%，降至IFRS 17下約2.2%至2.3%，降幅逾110個基點，未來將帶來穩定正利差。

在獲利結構方面，林昭廷指出，隨著CSM逐年釋放，攤銷率約6%，今年預計會釋放340億元CSM，未來五年每年CSM釋出預計維持約10%複合成長率，加上新契約CSM，釋出金額會逐年增加，帶動保險本業獲利占比提升，同時損益兩平收益率約落在2.2%左右，整體利差與損益貢獻將更穩定。

在資產配置方面，林昭廷表示，國壽也趁接軌契機進行金融資產重新指定，美元保單的債券多轉列為FVOCI，以降低利率波動風險；台幣保單則保留部分AC部位，以因應幣別錯配與匯率波動風險。股票則多指定至FVOCI以降低評價波動，並透過重分類機會進行「汰弱留強」，1月份約有1,200億元資產已完成調整。

林昭廷強調，未來國壽將持續強化資產負債管理，逐步提高台幣資產配置、降低幣別錯配風險，商品策略上聚焦在健康險與純壽險等高資本貢獻商品，搭配美元利變型與投資型商品，透過累積CSM、賺取利差與費差等多元獲利來源，持續提升保險本業的長期獲利能力。