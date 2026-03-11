中國信託證券致敬WBC球員拚戰精神 加碼抽中信兄弟周邊好禮

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
為致敬中華隊在WBC世界棒球經典賽的拚戰精神，中國信託證券WBC應援活動再加碼，將送出「中信兄弟周邊好禮」。(中國信託證券/提供)
在2026 WBC世界棒球經典賽中，中華隊全力以赴、奮戰到最後一刻，場上每一次揮棒與守備，都展現不放棄的運動家精神。雖這次未能晉級下一輪賽事，但球員們的努力，已深深感動全台球迷。

中國信託證券感謝所有在WBC奮鬥的中華隊成員，並向這份拚戰精神致敬，推出WBC應援加碼活動，將送出「中信兄弟球員親筆簽名球」及「中國信託證券 X 中信兄弟聯名行李箱」，讓球迷能將觀看球賽的感動留在身邊。

這次加碼活動自即日起至2026年3月13日止，將分別抽出各10名幸運球迷，送出限量中信兄弟周邊好禮，讓球迷在支持中華隊的同時，只需註冊「中信亮點family」會員，並於中信亮點family指定活動文章(https://ctbcsec.tw/R6vZn)下留言與分享，即可參加抽獎，將這份熱血精神帶入生活旅程。

中國信託證券表示，無論勝負，始終與台灣棒球站在一起，未來也將持續以多元方式回饋球迷、支持體育發展。更多活動詳情與注意事項，歡迎前往中國信託證券官網(https://www.ctbcsec.com/ )、中信亮點family(https://www.ctbcsec.com/Family )或臉書「中國信託證券亮點讚」(https://ctbcsec.tw/fb_offical/news)查詢。

中信兄弟 棒球 中華隊

