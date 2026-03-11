台股漲千點急行軍…外資轉為匯入 新台幣升值7.3分

台股11日收盤大漲1,342點，創史上第二大單日收盤漲點，外資也同時在11日終結連八賣，反手買超372億元新台幣。台北外匯市場今早外資也由抓美元匯出，轉為賣美元匯入，終場以31.755元收盤，升值7.3分。

2026-03-11 16:38