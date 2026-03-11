快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

台股漲千點急行軍…外資轉為匯入 新台幣升值7.3分

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣。聯合報系資料照
新台幣。聯合報系資料照

台股11日收盤大漲1,342點，創史上第二大單日收盤漲點，外資也同時在11日終結連八賣，反手買超372億元新台幣。台北外匯市場今早外資也由抓美元匯出，轉為賣美元匯入，終場以31.755元收盤，升值7.3分。

匯銀指出，雖然外資匯入，但買超台股僅300多億，與前幾天大跌時的賣超量差距甚大。下午盤新台幣一度升至31.692元，央行於31.7元附近價位進場調節，將收盤價維持在約31.75元附近。

匯銀認為，新台幣後續仍須觀察國際油價與美股表現。

新台幣 匯銀

延伸閱讀

新台幣升7.3分 收31.755元

史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

川普一句「戰爭可能很快結束」 股匯強勢反彈新台幣收31.828元

相關新聞

國泰金法說會／接軌 IFRS 17一次性評價調整 納入CSM 後淨值近1.1兆元

國泰金（2882）11日舉行接軌IFRS 17法人說明會，國泰金控財務長陳晏如指出，因接軌IFRS 17產生一次性評價調整，使金控與國壽淨值分別減少2,520億與2,445億元，但若將累積的CSM稅後納入，國壽與國泰金調整後淨值分別達9,140億元與1兆957億元，較IFRS 4時期成長22%與18%，國壽調整後淨值比近12%。

台股漲千點急行軍…外資轉為匯入 新台幣升值7.3分

台股11日收盤大漲1,342點，創史上第二大單日收盤漲點，外資也同時在11日終結連八賣，反手買超372億元新台幣。台北外匯市場今早外資也由抓美元匯出，轉為賣美元匯入，終場以31.755元收盤，升值7.3分。

股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

台股10日早開高走高，加權指數漲逾800點，為新台幣匯價提供支撐。今早新台幣匯價以31.8元開盤，升值2.8分，隨後在台股漲逾2.5%的利好下，開盤半小時內，升逾1角，最高匯價來 31.72。

台灣有錢人掀「極致避險」 專家：這種房子是全球富人眼中的金條

美伊開戰引發國際金融市場震盪，全球資金避險意識快速升高，Jade Stone Real Estate Consulting（玉石不動產）創辦人Anne Chang張惠紋表示，台灣高資產族群的海外配置，正從過去追求高成長，轉向「極致避險」與「戰略整合」。

實測跨境大額匯款時效及成本 兆豐金：傳統金融不輸穩定幣

面對穩定幣浪潮來襲，傳統金融機構及SWIFT會面臨多大的威脅？兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日接受媒體採訪時指出，傳統金融並非外界所說的不堪一擊。

六壽險前二月新保費大增

延續今年元月業務競賽的長尾動能，加上投資型保單與分紅保單的新契約保費普遍成長，六大壽險業者合計2月新契約保費收入逾584億元，較去年同期成長41％，今年前二月合計新契約保費逾1,704億元，年增約70.8%。不過，若以單月來看，2月保單銷售動能不如1月逾1,110億元，壽險業者指出，主要是2月恰逢農曆春節和228連假且天數較少所致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。