聽新聞
0:00 / 0:00
台股漲千點急行軍…外資轉為匯入 新台幣升值7.3分
台股11日收盤大漲1,342點，創史上第二大單日收盤漲點，外資也同時在11日終結連八賣，反手買超372億元新台幣。台北外匯市場今早外資也由抓美元匯出，轉為賣美元匯入，終場以31.755元收盤，升值7.3分。
匯銀指出，雖然外資匯入，但買超台股僅300多億，與前幾天大跌時的賣超量差距甚大。下午盤新台幣一度升至31.692元，央行於31.7元附近價位進場調節，將收盤價維持在約31.75元附近。
匯銀認為，新台幣後續仍須觀察國際油價與美股表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。