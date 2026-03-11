快訊

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

經典賽／不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

利多匯聚帶動中長期漲勢 黃金、天然資源後市俏

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

近年來國際金價漲勢凌厲，近一年漲幅高達82%(資料來源：Bloomberg, 2025/3/3 ~2026/3/3)，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。至於貴金屬股票，金礦企業因成本控制和利潤率的提升，投資前景持續看好。同樣地，市場對於大宗商品強勁需求，以及天然資源類股相對低估的投資價值，為天然資源基金表現帶來支持。

晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley表示，過往金價走勢受到聯準會利率政策與通膨預期所牽動，但近兩年支持國際金價大幅上漲的因素很多，包括全球經濟不確定性升高、地緣政治緊張因素持續、各國央行增加黃金儲備、投資黃金的需求上升，美國利率政策及通膨預期的影響程度已降低。面對國際金價突破每盎司5,100美元關卡(截至2026/3/9)，投資人難免質疑未來是否還有上漲空間，即使近日中東緊張局勢升溫衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在：中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金。綜合這些因素來看，金價可能維持在目前水準附近或小幅上漲，而非大幅下跌。

對於金礦類股而言，投資前景維持正面George Cheveley指出，受惠於金價的強勁成長，2025年金礦類股的獲利大幅增加，隨著成本受控，金礦企業的整體總營運成本（All-In Sustaining Cost, AISC）增幅明顯減緩，加上金價大漲，利潤率大幅提升，預估2025年整體金礦股維持利潤率每盎司1,759美元，2026年更可望增加至2,601美元，相較2025年增幅高達47.9%，較2024年更是翻倍成長(197%)。對於長期投資人而言，金礦類股不僅與金價的關聯度高，企業獲利更具備極佳的成長潛力，有助於提升資產組合的多元化效果。

晉達資產管理亦看好大宗商品的投資前景，且投資價值仍被市場低估。George Cheveley指出，可以從五個面向衡量天然資源類股的投資潛力，首先是需求面，電力需求將進入超級循環，有助於能源類股表現，近日油價因戰爭因素大漲也激勵能源類股表現；此外，天然氣與銅也受惠於結構性需求，使得需求強勁成長。第二個面向是通膨，根據過去經驗，天然資源類股在高通膨期間(通膨大於3.3%)有80%的時間提供實質正報酬，年化報酬率達22%，優於通膨持平與低通膨(通膨小於1.6%)時期的表現。由於去全球化(美國關稅、國防支出增加)、政府債務金額持續增加以及薪資通膨(人口高齡化導致勞動力減少)等因素，預估未來將是高結構性通膨為主的環境，有利於天然資源類股。

第三個面向是價值面，經過主動式投資篩選後，天然資源類股可望有較高的自由現金流收益率、股息發放率，以及穩健的資產負債表。第四個面向是過往表現，長期統計顯示，天然資源類股票的過往表現優於實體大宗商品。第五個面向為多元化配置，天然資源股票與其他類股(如科技)以及其他實質資產的關聯度低甚至負相關，可考慮納入資產組合以分散風險。

金價 地緣政治 央行

延伸閱讀

景順：偏好非美國市場 全球經濟韌性仍在

黃金標的 短空長多

因應油價變數 安聯投信：聚焦上游緊缺的電子原物料及財報較佳類股

中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

相關新聞

股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

台股10日早開高走高，加權指數漲逾800點，為新台幣匯價提供支撐。今早新台幣匯價以31.8元開盤，升值2.8分，隨後在台股漲逾2.5%的利好下，開盤半小時內，升逾1角，最高匯價來 31.72。

台灣有錢人掀「極致避險」 專家：這種房子是全球富人眼中的金條

美伊開戰引發國際金融市場震盪，全球資金避險意識快速升高，Jade Stone Real Estate Consulting（玉石不動產）創辦人Anne Chang張惠紋表示，台灣高資產族群的海外配置，正從過去追求高成長，轉向「極致避險」與「戰略整合」。

實測跨境大額匯款時效及成本 兆豐金：傳統金融不輸穩定幣

面對穩定幣浪潮來襲，傳統金融機構及SWIFT會面臨多大的威脅？兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日接受媒體採訪時指出，傳統金融並非外界所說的不堪一擊。

六壽險前二月新保費大增

延續今年元月業務競賽的長尾動能，加上投資型保單與分紅保單的新契約保費普遍成長，六大壽險業者合計2月新契約保費收入逾584億元，較去年同期成長41％，今年前二月合計新契約保費逾1,704億元，年增約70.8%。不過，若以單月來看，2月保單銷售動能不如1月逾1,110億元，壽險業者指出，主要是2月恰逢農曆春節和228連假且天數較少所致。

陳俊宏將接台新證董座

台新新光金旗下證券、期貨及投信投顧事業群整合邁入關鍵里程碑。隨著證券、期貨子公司合併基準日4月6日將至，核心人事版圖正式浮出。

財政部邀公股行庫開會 聚焦美伊衝突局勢、房市等議題

財政部公股金融事業例行業務會議預計將於11日召開，各行庫董總與會出席，除了邀請台經院研究一所代理主任許中駿以「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」進行專題演講外；隨著近期美伊衝突持續，財政部可能將關切各公股行庫的海外經營概況，並提醒滾動檢討投資配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。