利多匯聚帶動中長期漲勢 黃金、天然資源後市俏

近年來國際金價漲勢凌厲，近一年漲幅高達82%(資料來源：Bloomberg, 2025/3/3 ~2026/3/3)，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。晉達資產管理表示，美元走軟、地緣政治風險以及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價小幅拉回，但中長期成長趨勢不變。至於貴金屬股票，金礦企業因成本控制和利潤率的提升，投資前景持續看好。同樣地，市場對於大宗商品強勁需求，以及天然資源類股相對低估的投資價值，為天然資源基金表現帶來支持。

晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley表示，過往金價走勢受到聯準會利率政策與通膨預期所牽動，但近兩年支持國際金價大幅上漲的因素很多，包括全球經濟不確定性升高、地緣政治緊張因素持續、各國央行增加黃金儲備、投資黃金的需求上升，美國利率政策及通膨預期的影響程度已降低。面對國際金價突破每盎司5,100美元關卡(截至2026/3/9)，投資人難免質疑未來是否還有上漲空間，即使近日中東緊張局勢升溫衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在：中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金。綜合這些因素來看，金價可能維持在目前水準附近或小幅上漲，而非大幅下跌。

對於金礦類股而言，投資前景維持正面George Cheveley指出，受惠於金價的強勁成長，2025年金礦類股的獲利大幅增加，隨著成本受控，金礦企業的整體總營運成本（All-In Sustaining Cost, AISC）增幅明顯減緩，加上金價大漲，利潤率大幅提升，預估2025年整體金礦股維持利潤率每盎司1,759美元，2026年更可望增加至2,601美元，相較2025年增幅高達47.9%，較2024年更是翻倍成長(197%)。對於長期投資人而言，金礦類股不僅與金價的關聯度高，企業獲利更具備極佳的成長潛力，有助於提升資產組合的多元化效果。

晉達資產管理亦看好大宗商品的投資前景，且投資價值仍被市場低估。George Cheveley指出，可以從五個面向衡量天然資源類股的投資潛力，首先是需求面，電力需求將進入超級循環，有助於能源類股表現，近日油價因戰爭因素大漲也激勵能源類股表現；此外，天然氣與銅也受惠於結構性需求，使得需求強勁成長。第二個面向是通膨，根據過去經驗，天然資源類股在高通膨期間(通膨大於3.3%)有80%的時間提供實質正報酬，年化報酬率達22%，優於通膨持平與低通膨(通膨小於1.6%)時期的表現。由於去全球化(美國關稅、國防支出增加)、政府債務金額持續增加以及薪資通膨(人口高齡化導致勞動力減少)等因素，預估未來將是高結構性通膨為主的環境，有利於天然資源類股。

第三個面向是價值面，經過主動式投資篩選後，天然資源類股可望有較高的自由現金流收益率、股息發放率，以及穩健的資產負債表。第四個面向是過往表現，長期統計顯示，天然資源類股票的過往表現優於實體大宗商品。第五個面向為多元化配置，天然資源股票與其他類股(如科技)以及其他實質資產的關聯度低甚至負相關，可考慮納入資產組合以分散風險。