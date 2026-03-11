幣託攜手 Whoscall 啟動虛擬貨幣防詐行動 建構雙層防護網

詐騙集團利用投資虛擬貨幣為藉口行詐的案件持續增加，其中熟齡族群已成高風險受害對象。為解決數位知識落差造成的防詐破口，幣託交易所 BitoPro 宣布攜手 Gogolook 旗下數位防詐 App Whoscall，共同啟動「虛擬貨幣防詐行動」。透過「防護、識讀、查證、回報」防詐四部曲，建構平台資安加上通訊識別的雙層保護網，期盼民眾能透過幾個簡單的步驟進行查證，及早阻斷詐騙接觸路徑。為強化高風險族群資產安全，凡 50 歲以上用戶完成任務皆可獲得《Whoscall 進階版》免費兌換代碼，提升防詐保護力。

根據幣託內部防詐數據顯示，50歲以上族群的平均財損金額高出20至40歲族群約1.5倍。熟齡族群最常落入結合情感互動與投資誘導的「複合型詐騙」，詐騙集團透過長期建立信任關係，引導用戶至假平台或假專家投資騙局。即便受害者具備高學歷背景，仍可能因過度信任「熟人」而降低警覺、未進一步查證，導致單一事件財損金額偏高。

幣託創辦人暨執行長鄭光泰表示，幣託除了落實可疑交易監控、嚴謹的會員註冊審查、提供防護工具之外，更由客服團隊主動關懷高風險用戶，並串聯警政單位與金融機構建立聯防體系，幣託並攜手 Whoscall 將防禦陣線由平台端延伸至通訊源頭，並呼籲更多產業夥伴加入防詐行列，強化保護網。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，這也是Whoscall再次跨足虛擬貨幣界的策略合作，希望透過本次與幣託聯手，把 Whoscall 作為防詐查核的重要工具，協助用戶在接觸新型態的數位投資時，能具備更靈敏的防詐能力。

該行動以「防詐四部曲」為核心。首先是「防護」與「識讀」，善用BitoPro安全設定，包含通行密鑰（Passkey）、雙重驗證（2FA）與防釣魚碼提升帳號強度，搭配 Whoscall 「個資外洩檢查」，定期檢查自身資安風險，並定期閱讀 Whoscall 防詐快訊了解最新案例手法，將風險辨識內化為生活習慣。在「查證」與「回報」層面，用戶接獲疑似假官方訊息時，可透過幣託「官方管道驗證頁」或 Whoscall「一鍵查」即時辨識電話、網址或透過截圖上傳了解內容真偽，並利用「社群詐騙回報站」通報案例，防止更多人受害。

三月適逢幣託集團 BitoGroup 成立 12 週年，平台同步推出防詐任務活動。用戶於 BitoPro 活動頁完成防詐檢查與測驗等指定任務，可獲得限量「Whoscall 進階版 - 基本方案」，享有「自動更新號碼資料庫」、「自動封鎖騷擾號碼」、「智慧簡訊管家」，以及「即時來電辨識 Plus（iOS 限定）」功能，此外，Whoscall 每月一檔的「防詐隨堂考」將於三月下旬推出虛擬貨幣防詐主題，凡完成測驗即有機會獲得新台幣等值6000元比特幣獎勵，