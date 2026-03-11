永豐「大戶速匯」 跨境匯款快速到帳

永豐銀行創新推出「大戶速匯」功能，外幣跨境匯款快速到帳；永豐銀行表示，旗下大戶DAWHO數位帳戶以新台幣帳戶直接換匯4種外幣、跨境匯款至8國家，同時採取自動化流程，縮短交易對象風險控管、匯款資料檢核所需時間，滿足留、遊學生及海外投資客戶即時跨境資金需求。

永豐銀行表示，大戶速匯交易採新台幣直匯模式，系統自動按牌告匯率折算，省去先換匯再匯款的繁複步驟，涵蓋美元（美國）、日圓（日本）、英鎊（英國），及歐元（德國、荷蘭、波蘭、西班牙及義大利）4外幣、8國家，全額到帳，且交易時間延長至22時30分，大幅增加客戶資金運用的便利性，手續費更推出限時優惠新臺幣130元。將複雜的外匯作業程序以風險前置方式，在交易發起當下，由系統自動化即時判斷資料完整性並檢核格式，同步進行黑名單掃描與高風險國家控管，提升交易安全性。