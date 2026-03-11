星展銀行（台灣）2026暑期實習計畫即日起開放報名

為持續深化人才培育，星展銀行（台灣）2026「暑期實習計畫（DBS Taiwan Summer Internship Programme）」即日起正式開放報名，預計招募逾60位大專院校在校學生，職位涵蓋消費金融、企業金融、財務企劃、環球金融市場、資訊科技與營運管理等領域。透過完善的實習機制，讓學生提早接觸金融實務、累積專業能力，為未來職涯奠定堅實基礎。

2026「暑期實習計畫（DBS Taiwan Summer Internship Programme）」採「專案式實習計畫（Structured Internship）」與「一般暑期實習計畫（General Internship）」雙軌制，精準匹配學生的學習階段與成長目標，透過為期8週的專屬培訓平台，著重培養國際視野，讓每位實習生選擇最適合其發展的學習途徑。

其中，「專案式實習計畫（Structured Internship）」專為就讀最後一學年之學士及碩士生量身打造，實習生將深入參與實際專案的規劃與執行，從需求分析、策略討論到落地實作，全面培養跨部門協作及實務問題解決能力。此外，實習生將有機會與新加坡總部或其他市場團隊交流，親身體驗全球金融決策脈動。表現優異者，更有機會於畢業後直接銜接「星展儲備幹部計畫（Management Associate Programme）」，或取得正職錄用資格 ，讓實習成為通往金融職涯的重要起跑點。

而「一般暑期實習計畫（General Internship）」則開放給各年級的學士及碩士生參加，透過參與銀行部門日常業務，協助實習生了解金融產業運作模式與組織文化，並累積實際工作經驗，探索未來職涯方向。

星展銀行（台灣）人力資源處負責人朱麗文表示，「在AI時代，人才是推動創新的關鍵。星展銀行（台灣）長期致力於人才培育，透過多元實習計畫、專屬導師制度、前瞻金融科技體驗，與跨國團隊策略共議，協助學生累積實務經驗並拓展國際視野。我們期盼與青年才俊共同成長，將『Be the Best, Be the Change, Be the Difference』精神落實於實踐，為國際金融職涯做好最周全的準備」。