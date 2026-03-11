揭開璞玉指數的價值圖騰：優質非熱門股為核心的新組合

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
「臺灣璞玉指數」、「中小型300指數」與「加權指數」近十年最大跌幅比較。1.資料來源為臺灣證券交易所、臺灣指數公司，計算期間為2016年3月7日至2026年3月6日，臺灣指數公司整理。2.歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。3.收復天數係指最大跌幅發生日至指數重新回到最高點所經過之交易日數。
臺灣指數公司新編「臺灣璞玉指數」，運用市場交易量、值資料，以及EPS、股利配發等指標，篩選具投資價值潛力之成分股。依據近期資料計算，「臺灣璞玉指數」本益比、股價淨值比及股東權益報酬率等指標表現均優於中小型300指數，反映其基本面與獲利品質穩健的特質，與外界認為一般中小型股波動較大、缺乏穩定性的既有印象不同。另由近十年歷史跌幅觀察，「臺灣璞玉指數」在多次市場震盪環境下，均展現強韌的抗跌能力，如順利發行商品，可望填補中小型台股ETF缺口，完整被動投資的多元選項。

依據2026年2月資料計算，「臺灣璞玉指數」本益比及股價淨值比分別為15.76倍及1.72倍，低於加權指數（27.51倍、3.5倍)及中小型300指數（23.65倍、1.84倍)，顯示其投資價值具潛在成長空間；此外，「臺灣璞玉指數」之股東權益報酬率（10.91%）亦明顯高於中小型300指數（7.77%），反映其成分股維持合理股價區間的同時，仍具備穩健的獲利品質。

觀察近十年的歷史跌幅表現，「臺灣璞玉指數」在多次市場震盪環境下均展現強韌的抗跌能力。臺灣指數公司依事件角度剖析，2020年新冠疫情期間，「臺灣璞玉指數」最大跌幅為-30.32%，優於中小型300指數的-32.60%；2022年至2023年美國聯準會通膨與升息期間，臺灣璞玉指數最大跌幅-14.28%及收復天數83天，優於加權指數(-28.47%、171天）及中小型300指數(-21.58%、105天）；2025年4月起美國政府加徵關稅，臺灣璞玉指數最大跌幅為-24.52%，表現皆優於加權指數的-27.72%及中小型300指數的-32.45%，顯示「臺灣璞玉指數」即使在系統性風險下，仍能展現優異的抗跌能力，為發展中小型台股ETF的好選項。

