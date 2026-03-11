快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

聽新聞
0:00 / 0:00

景順首檔創業家主題基金強勢登台 掌握跨產業成長引擎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
景順全球創業家基金績效。(資料來源：晨星，統計至2026/2)
景順全球創業家基金績效。(資料來源：晨星，統計至2026/2)

全球的創業家向來是全球創新與成長的重要推力，景順投信在台灣推出景順全球創業家基金，為以「公司創辦人、或持有大量股份之個人的公司」為核心選股標準的全球股票主題基金，協助投資人掌握跨產業、跨市場周期的成長機會。這是景順首檔鎖定創業家主導的公司的全球股票型基金，將可有效分享創業家的出色經營成效。

景順投信董事長蕭穎雋表示，景順投信深耕台灣市場超過30年，憑藉扎實的在地觀察與專業經驗，持續為台灣投資人精選最適合的境外基金。此次引進的景順全球創業家基金，主要聚焦於科技、工業、金融或消費產業，只要是由創辦人、家族成員或大股東，與股東利害與共的管理團隊領導的企業，在長期經營上往往展現更強紀律、願景與競爭力，能夠在市場波動時保持策略的連貫性，並以長期成長為首要目標。

景順全球創業家基金投資團隊透過嚴謹的研究方法，選擇具備可持續商業模式與領導者深度承諾的公司，建構捕捉全球結構性成長機會。同時，創業家精神所帶來的創新能力，也有助於企業在高度競爭的環境中持續成長，在不同景氣循環中維持優勢地位。景順相信，這些由創業家精神驅動的企業不僅能創造長期價值，也能為投資組合帶來更具韌性的回報來源。

景順全球創業家基金經理人Joe Dowling表示，由創辦人、家族或具「利害與共（Skin in the game）」管理團隊所主導的企業，通常具備更高研發投入、策略彈性，與良好的資本配置能力，在市場變動中更能把握成長機會。更重要的是，當管理層同時是大股東時，他們會把每一筆投資決策都當作是「自己的錢」來思考，更重視資金效率與風險控管，在不確定環境中展現更強的韌性。

景順全球創業家基金經理人Joe Dowling指出，由創辦人主導的企業在營收成長、利潤率與現金流等指標上，往往長期優於一般企業，主要股東的財富累積表現更是長期超越大盤。相較於市場普遍聚焦科技巨頭，景順全球創業家基金專注於發掘具長期複利潛力、現金流穩健，並能以創業家精神持續創新的企業，尋找跨產業、跨景氣周期皆具持久競爭力的投資標的。

過去調查指出，自1990年至2015年的25年間，創辦人主導企業相較非創辦人主導公司的領先幅度可達 3.1 倍，展現明顯結構性優勢；而以Recordati為例，自1994年至2010年的16年間，家族持有企業在併購表現上更具優勢，許多現金流穩健的企業，更成為能在不同市場階段持續擴張的「連續收購大師」。

景順全球創業家基金成立於2015年5月20日，採用景順全球股票團隊專屬的 IDEAS 五步驟流程，自全球逾600家企業中系統性篩選具長期競爭力的創業家主導公司，包括：

1. 辨識（Identify）潛在機會、鎖定具備卓越商業模式或明確「利害與共」特質的企業，例如管理層是否投入至少 1 億美元，或擁有 5% 股權、是否具備紀律性的資本配置紀錄，及在競爭環境中展現長期穩健的獲利能力；

2. 判定（Determine）創辦人或管理團隊是否有才能（Talented）、道德（Ethical），以及與股東利益一致（Aligned），進而篩選出品質優良且價格具吸引力的公司；

3. 評估（Evaluate）投資機會的商業模式品質、風險結構與可持續性，確認企業是否具備長期報酬潛力與可投資性；

4. 獲得認可（Approve），透過投資團隊內部的嚴格評估、檢視潛在市場風險；

5. 建構（Structure）並打造 25–35 檔持股的投資組合，專注企業內在報酬率與長期超額報酬潛力。

截止2026年1月31日，景順全球創業家基金投資組合持股的前五大產業為工業（26.3%）、資訊科技（19.1%）、金融（15.0%）、非消費必需品（11.5%）、健康護理（10.5%）；前三大配置市場為美國（61.5%）、中國大陸（11.0%）、英國（8.6%），合計占比超過投資組合的八成，展現全球化、跨產業的多元分散配置。

截至 2026年2月底，景順全球創業家基金近三年累積報酬約86.19%，高於同期 MSCI 所有國家世界指數的75.97%；近兩年累積報酬為 32.68%，而過去一年報酬為14.12%註3。基金歸因分析顯示，表現並非集中於少數持股，而是由多檔個股共同貢獻，共有21 檔持股的超額報酬貢獻超過1%註4。基金策略多元且分散，更突顯創業家主導企業在不同市場環境下，具備的抗波動能力與長期成長動能。

境外基金 景氣循環

延伸閱讀

全球利率循環邁向轉折 債券投資必須兼顧防禦、潛力與收益

首檔全產業布局主動式美股 ETF 00997A 3月23日開募、4月14日掛牌上市

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

短期三因素干擾 新興市場長期魅力不減

相關新聞

股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

台股10日早開高走高，加權指數漲逾800點，為新台幣匯價提供支撐。今早新台幣匯價以31.8元開盤，升值2.8分，隨後在台股漲逾2.5%的利好下，開盤半小時內，升逾1角，最高匯價來 31.72。

台灣有錢人掀「極致避險」 專家：這種房子是全球富人眼中的金條

美伊開戰引發國際金融市場震盪，全球資金避險意識快速升高，Jade Stone Real Estate Consulting（玉石不動產）創辦人Anne Chang張惠紋表示，台灣高資產族群的海外配置，正從過去追求高成長，轉向「極致避險」與「戰略整合」。

實測跨境大額匯款時效及成本 兆豐金：傳統金融不輸穩定幣

面對穩定幣浪潮來襲，傳統金融機構及SWIFT會面臨多大的威脅？兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日接受媒體採訪時指出，傳統金融並非外界所說的不堪一擊。

六壽險前二月新保費大增

延續今年元月業務競賽的長尾動能，加上投資型保單與分紅保單的新契約保費普遍成長，六大壽險業者合計2月新契約保費收入逾584億元，較去年同期成長41％，今年前二月合計新契約保費逾1,704億元，年增約70.8%。不過，若以單月來看，2月保單銷售動能不如1月逾1,110億元，壽險業者指出，主要是2月恰逢農曆春節和228連假且天數較少所致。

陳俊宏將接台新證董座

台新新光金旗下證券、期貨及投信投顧事業群整合邁入關鍵里程碑。隨著證券、期貨子公司合併基準日4月6日將至，核心人事版圖正式浮出。

財政部邀公股行庫開會 聚焦美伊衝突局勢、房市等議題

財政部公股金融事業例行業務會議預計將於11日召開，各行庫董總與會出席，除了邀請台經院研究一所代理主任許中駿以「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」進行專題演講外；隨著近期美伊衝突持續，財政部可能將關切各公股行庫的海外經營概況，並提醒滾動檢討投資配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。