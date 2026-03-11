景順首檔創業家主題基金強勢登台 掌握跨產業成長引擎

全球的創業家向來是全球創新與成長的重要推力，景順投信在台灣推出景順全球創業家基金，為以「公司創辦人、或持有大量股份之個人的公司」為核心選股標準的全球股票主題基金，協助投資人掌握跨產業、跨市場周期的成長機會。這是景順首檔鎖定創業家主導的公司的全球股票型基金，將可有效分享創業家的出色經營成效。

景順投信董事長蕭穎雋表示，景順投信深耕台灣市場超過30年，憑藉扎實的在地觀察與專業經驗，持續為台灣投資人精選最適合的境外基金。此次引進的景順全球創業家基金，主要聚焦於科技、工業、金融或消費產業，只要是由創辦人、家族成員或大股東，與股東利害與共的管理團隊領導的企業，在長期經營上往往展現更強紀律、願景與競爭力，能夠在市場波動時保持策略的連貫性，並以長期成長為首要目標。

景順全球創業家基金投資團隊透過嚴謹的研究方法，選擇具備可持續商業模式與領導者深度承諾的公司，建構捕捉全球結構性成長機會。同時，創業家精神所帶來的創新能力，也有助於企業在高度競爭的環境中持續成長，在不同景氣循環中維持優勢地位。景順相信，這些由創業家精神驅動的企業不僅能創造長期價值，也能為投資組合帶來更具韌性的回報來源。

景順全球創業家基金經理人Joe Dowling表示，由創辦人、家族或具「利害與共（Skin in the game）」管理團隊所主導的企業，通常具備更高研發投入、策略彈性，與良好的資本配置能力，在市場變動中更能把握成長機會。更重要的是，當管理層同時是大股東時，他們會把每一筆投資決策都當作是「自己的錢」來思考，更重視資金效率與風險控管，在不確定環境中展現更強的韌性。

景順全球創業家基金經理人Joe Dowling指出，由創辦人主導的企業在營收成長、利潤率與現金流等指標上，往往長期優於一般企業，主要股東的財富累積表現更是長期超越大盤。相較於市場普遍聚焦科技巨頭，景順全球創業家基金專注於發掘具長期複利潛力、現金流穩健，並能以創業家精神持續創新的企業，尋找跨產業、跨景氣周期皆具持久競爭力的投資標的。

過去調查指出，自1990年至2015年的25年間，創辦人主導企業相較非創辦人主導公司的領先幅度可達 3.1 倍，展現明顯結構性優勢；而以Recordati為例，自1994年至2010年的16年間，家族持有企業在併購表現上更具優勢，許多現金流穩健的企業，更成為能在不同市場階段持續擴張的「連續收購大師」。

景順全球創業家基金成立於2015年5月20日，採用景順全球股票團隊專屬的 IDEAS 五步驟流程，自全球逾600家企業中系統性篩選具長期競爭力的創業家主導公司，包括：

1. 辨識（Identify）潛在機會、鎖定具備卓越商業模式或明確「利害與共」特質的企業，例如管理層是否投入至少 1 億美元，或擁有 5% 股權、是否具備紀律性的資本配置紀錄，及在競爭環境中展現長期穩健的獲利能力；

2. 判定（Determine）創辦人或管理團隊是否有才能（Talented）、道德（Ethical），以及與股東利益一致（Aligned），進而篩選出品質優良且價格具吸引力的公司；

3. 評估（Evaluate）投資機會的商業模式品質、風險結構與可持續性，確認企業是否具備長期報酬潛力與可投資性；

4. 獲得認可（Approve），透過投資團隊內部的嚴格評估、檢視潛在市場風險；

5. 建構（Structure）並打造 25–35 檔持股的投資組合，專注企業內在報酬率與長期超額報酬潛力。

截止2026年1月31日，景順全球創業家基金投資組合持股的前五大產業為工業（26.3%）、資訊科技（19.1%）、金融（15.0%）、非消費必需品（11.5%）、健康護理（10.5%）；前三大配置市場為美國（61.5%）、中國大陸（11.0%）、英國（8.6%），合計占比超過投資組合的八成，展現全球化、跨產業的多元分散配置。

截至 2026年2月底，景順全球創業家基金近三年累積報酬約86.19%，高於同期 MSCI 所有國家世界指數的75.97%；近兩年累積報酬為 32.68%，而過去一年報酬為14.12%註3。基金歸因分析顯示，表現並非集中於少數持股，而是由多檔個股共同貢獻，共有21 檔持股的超額報酬貢獻超過1%註4。基金策略多元且分散，更突顯創業家主導企業在不同市場環境下，具備的抗波動能力與長期成長動能。