群益金鼎證券主辦今晧二有擔保 可轉債3月11日至13日投標
群益金鼎證券主辦今晧實業第二次有擔保轉換公司債「今晧二」（30112），採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100元，投標期間為3月11日到13日共三個營業日，預計3月17日開標，3月26日於櫃檯買賣中心掛牌。
「今晧二」發行4,500張，發行總面額為4.5億元，其中3,850張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為12.5元，每人最高得標張數合計不超過385張。
今晧成立至今超過40年，以連接線產品起家。如今致力於開發和提供創新的AI全場域解決方案；是一家以「Connecting AI」協助客戶跨足並連結至AI產業的軟硬體整合企業。
