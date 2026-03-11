快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

群益金鼎證券主辦今晧二有擔保 可轉債3月11日至13日投標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券主辦今晧實業第二次有擔保轉換公司債「今晧二」（30112），採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100元，投標期間為3月11日到13日共三個營業日，預計3月17日開標，3月26日於櫃檯買賣中心掛牌。

「今晧二」發行4,500張，發行總面額為4.5億元，其中3,850張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為12.5元，每人最高得標張數合計不超過385張。

今晧成立至今超過40年，以連接線產品起家。如今致力於開發和提供創新的AI全場域解決方案；是一家以「Connecting AI」協助客戶跨足並連結至AI產業的軟硬體整合企業。

