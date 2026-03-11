農業金庫活儲最高1.175%、定存3個月1.425%

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

年初資金流動旺季，全國農業金庫今年推出「農金好活利」與「農金好優利」兩大新台幣存款專案，提供民眾彈性與鎖利兼具的資金配置選擇。

其中，「農金好活利」專案自1月15日起至12月20日止，針對符合淨增條件之新資金，活期存款與活期儲蓄存款可享牌告利率+0.35%加碼方案，利率為活存1.055%、活儲1.175%（依目前實際牌告加成計算）。活存餘額相較基準日（113/6/30）之近六個月活期存款平均餘額，自然人戶淨增加超逾 100 萬元，法人戶及農漁會淨增加超逾500萬元即可適用。專案期間以6月20日與12月20日為結息日，並於次日給付利息至帳戶內。

而「農金好優利」定存專案則自1月2日至12月31日限時申辦，針對單筆3,000萬元以上的新資金，提供3個月期1.425%年利率的優惠（單利計息、到期不續存）。申辦當日活存餘額需不低於最近六個月活存平均餘額，並限臨櫃辦理。

定存 餘額

相關新聞

台灣有錢人掀「極致避險」 專家：這種房子是全球富人眼中的金條

美伊開戰引發國際金融市場震盪，全球資金避險意識快速升高，Jade Stone Real Estate Consulting（玉石不動產）創辦人Anne Chang張惠紋表示，台灣高資產族群的海外配置，正從過去追求高成長，轉向「極致避險」與「戰略整合」。

股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

台股10日早開高走高，加權指數漲逾800點，為新台幣匯價提供支撐。今早新台幣匯價以31.8元開盤，升值2.8分，隨後在台股漲逾2.5%的利好下，開盤半小時內，升逾1角，最高匯價來 31.72。

實測跨境大額匯款時效及成本 兆豐金：傳統金融不輸穩定幣

面對穩定幣浪潮來襲，傳統金融機構及SWIFT會面臨多大的威脅？兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日接受媒體採訪時指出，傳統金融並非外界所說的不堪一擊。

六壽險前二月新保費大增

延續今年元月業務競賽的長尾動能，加上投資型保單與分紅保單的新契約保費普遍成長，六大壽險業者合計2月新契約保費收入逾584億元，較去年同期成長41％，今年前二月合計新契約保費逾1,704億元，年增約70.8%。不過，若以單月來看，2月保單銷售動能不如1月逾1,110億元，壽險業者指出，主要是2月恰逢農曆春節和228連假且天數較少所致。

陳俊宏將接台新證董座

台新新光金旗下證券、期貨及投信投顧事業群整合邁入關鍵里程碑。隨著證券、期貨子公司合併基準日4月6日將至，核心人事版圖正式浮出。

財政部邀公股行庫開會 聚焦美伊衝突局勢、房市等議題

財政部公股金融事業例行業務會議預計將於11日召開，各行庫董總與會出席，除了邀請台經院研究一所代理主任許中駿以「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」進行專題演講外；隨著近期美伊衝突持續，財政部可能將關切各公股行庫的海外經營概況，並提醒滾動檢討投資配置。

