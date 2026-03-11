農業金庫活儲最高1.175%、定存3個月1.425%

年初資金流動旺季，全國農業金庫今年推出「農金好活利」與「農金好優利」兩大新台幣存款專案，提供民眾彈性與鎖利兼具的資金配置選擇。

其中，「農金好活利」專案自1月15日起至12月20日止，針對符合淨增條件之新資金，活期存款與活期儲蓄存款可享牌告利率+0.35%加碼方案，利率為活存1.055%、活儲1.175%（依目前實際牌告加成計算）。活存餘額相較基準日（113/6/30）之近六個月活期存款平均餘額，自然人戶淨增加超逾 100 萬元，法人戶及農漁會淨增加超逾500萬元即可適用。專案期間以6月20日與12月20日為結息日，並於次日給付利息至帳戶內。

而「農金好優利」定存專案則自1月2日至12月31日限時申辦，針對單筆3,000萬元以上的新資金，提供3個月期1.425%年利率的優惠（單利計息、到期不續存）。申辦當日活存餘額需不低於最近六個月活存平均餘額，並限臨櫃辦理。