安泰銀行強化數位防詐 推出兩大防禦機制

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

近年詐騙手法不斷翻新，從假投資到釣魚連結層出不窮，民眾日常轉帳與刷卡交易稍有不慎，就可能落入詐騙陷阱或造成錢財損失。安泰銀行（2849）持續以保護客戶資產安全為核心，推出「轉帳戶名顯示」與「信用卡交易管理功能」，協助客戶在關鍵交易流程中多一層確認、多一層掌握，全面提升數位交易安全。

轉帳戶名顯示 預防匯款詐騙

安泰銀行表示，除了日常轉帳容易誤植帳號致發生轉帳錯誤外，轉帳詐騙也經常利用「只提供帳號、催促立即匯款」等情境，讓民眾在緊迫情緒下忽略核對資訊的重要性。為降低日常生活中誤轉與受騙風險，安泰銀行導入「轉帳戶名顯示」機制，客戶於行動銀行或網路銀行進行新台幣轉帳時，即時顯示部分隱碼的收款戶名，協助客戶於轉帳確認前進行比對檢核，強化轉帳資訊的辨識與判斷，降低轉帳錯誤或遭冒名詐騙的可能性。

信用卡交易管理 預防信用卡盜刷

另外，網購與行動支付普及帶來便利，也讓信用卡盜刷風險同步升高。安泰銀行同步推出「信用卡交易管理功能」，讓客戶可依自身需求，透過網路/行動銀行自主設定所持有卡片，在國內、外、線上線下交易的開關，彈性管理不同的交易場景，當出現交易疑慮時，也能第一時間調整設定，提升用卡安全，讓信用卡從「被動防守」進一步走向「主動預防」。

安泰銀行也提醒客戶，善用官方LINE的個人化服務，完成綁定後即可接收臺幣帳務異動、匯率到價、信用卡與電支交易、繳款提醒與入帳通知，讓客戶在交易發生的第一時間掌握交易動態；一旦發現異常，可及早採取因應措施，將風險控制在最小範圍。安泰銀行致力於保護客戶交易安全，未來將持續配合政府防詐政策，建立更安心、更可靠的交易環境。

