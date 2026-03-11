快訊

元月產險業合計簽單保費收入年增6.31% 船體險年增62%最強勁

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元月產險業簽單保費收入出爐，合計簽單保費收入為321.15億元新台幣，年增6.31%，市占前五大依次為富邦產險、國泰產險、新光產險、新安東京海上產險及和泰產險。

元月產險業各險種的年增率，以船體險年增62%最強勁，其次為健康險的26%，工程險則為21%。

富邦產險的市占排名第一，但並非各險種都獨占鰲頭，以船體險而言，元月簽單保費收入冠軍為新光產險，而信用險則由裕利安宜產險奪完，至於住宅火險則由台產搶下龍頭。

台產居家動產綜合保險與一般的住宅火災及地震基本保險不太一樣，前者保障主要針對住宅內動產、第三人責任、承租人責任及家庭成員傷害等；後者為向銀行貸款買房時必須跟銀行投保的保險，主要保障涵蓋住宅不動產的火災及地震。

除此之外，一般住宅火災及地震基本保險規定不承保動/植物，而居家動產綜合保險的擴大承保範圍中涵蓋了寵物，家中有毛小孩的可要特別注意！

火災 保險

