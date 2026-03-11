快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐金證券啟動2026徵才：MA 與全新 ITT 計畫同步招募 保障百萬年薪

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券啟動2026徵才：MA與全新ITT計畫同步招募，保障百萬年薪。(永豐金證券/提供)
永豐金證券啟動2026徵才：MA與全新ITT計畫同步招募，保障百萬年薪。(永豐金證券/提供)

永豐金證券2026人才招募計畫正式起跑！因應人工智慧（AI）快速發展，集團專注深化科技應用，2026年首次將招募對象由研究所延伸至大學畢業生。邀請國內外學士(含)以上應屆畢業或兩年以內工作經驗、不限科系的優秀年輕人才，加入第六屆「MA策略人才計劃」與第一屆「ITT （Information Technology Talent）資訊科技人才計畫」，廣納具備科技創新、金融策略與AI賦能的跨域人才，厚植人才庫。即日起開放履歷投遞至4月15日截止，3月陸續舉行校園徵才說明會。

永豐金證券指出，2026年兩大招募計畫皆以「跨域、創新、AI驅動」為核心，呼應集團自2025年啟動的三年五大策略「效率、科技、整合、跨境、永續」的人才需求。其中「MA策略人才」培育計畫為期兩年，提供完善的培訓制度、跨領域實務舞台與多元職涯發展機會，協助快速掌握金融專業，成為近年推動金融創新與內部重大專案的重要力量。

今年MA招募五大職務類別，包括「數位金融」、「通路管理」、「智能導入」、「策略規劃」及「外資法人」。永豐金證券身為金融科技領航者，邀請具企圖心與創新思維，以及對金融科技、AI變革與數位轉型具有熱忱，並期待投入實踐GAI創新工作模式的人才加入。

永豐金證券今年亦首度推出「ITT 資訊科技人才計畫」，歡迎對系統開發、資料分析、科技創新熱忱的科技人才，以及國內外學士(含)以上資訊工程、資訊管理、人工智慧等相關科技應屆畢業、或兩年內工作經驗者。同時，也向熟悉Python、資料庫程式設計等相關程式語言能力的科技人才招手，共同參與數位平台架構與系統專案規劃。

永豐金證券指出，ITT計畫對公司未來技術布局扮演關鍵意義。新世代科技人才的加入，將加速推動金融科技服務與資訊系統的升級與革新；同時藉由培養技術專業力量，將強化公司核心交易系統與數位平台創新研發動能，持續落實集團「翻轉金融，共創美好生活」願景。

科技 數位金融 職涯發展

延伸閱讀

科技、機電業前進台大徵才博覽會　釋多元職缺

中信金推八校聯盟　今年擬培育近300名金融科技人才

相關新聞

台灣有錢人掀「極致避險」 專家：這種房子是全球富人眼中的金條

美伊開戰引發國際金融市場震盪，全球資金避險意識快速升高，Jade Stone Real Estate Consulting（玉石不動產）創辦人Anne Chang張惠紋表示，台灣高資產族群的海外配置，正從過去追求高成長，轉向「極致避險」與「戰略整合」。

股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

台股10日早開高走高，加權指數漲逾800點，為新台幣匯價提供支撐。今早新台幣匯價以31.8元開盤，升值2.8分，隨後在台股漲逾2.5%的利好下，開盤半小時內，升逾1角，最高匯價來 31.72。

實測跨境大額匯款時效及成本 兆豐金：傳統金融不輸穩定幣

面對穩定幣浪潮來襲，傳統金融機構及SWIFT會面臨多大的威脅？兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日接受媒體採訪時指出，傳統金融並非外界所說的不堪一擊。

六壽險前二月新保費大增

延續今年元月業務競賽的長尾動能，加上投資型保單與分紅保單的新契約保費普遍成長，六大壽險業者合計2月新契約保費收入逾584億元，較去年同期成長41％，今年前二月合計新契約保費逾1,704億元，年增約70.8%。不過，若以單月來看，2月保單銷售動能不如1月逾1,110億元，壽險業者指出，主要是2月恰逢農曆春節和228連假且天數較少所致。

陳俊宏將接台新證董座

台新新光金旗下證券、期貨及投信投顧事業群整合邁入關鍵里程碑。隨著證券、期貨子公司合併基準日4月6日將至，核心人事版圖正式浮出。

財政部邀公股行庫開會 聚焦美伊衝突局勢、房市等議題

財政部公股金融事業例行業務會議預計將於11日召開，各行庫董總與會出席，除了邀請台經院研究一所代理主任許中駿以「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」進行專題演講外；隨著近期美伊衝突持續，財政部可能將關切各公股行庫的海外經營概況，並提醒滾動檢討投資配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。