地緣動盪 非投資等級債展現抗震力

美國展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）與以色列聯手空襲伊朗，造成國際油價走高與全球風險性資產劇烈震盪。儘管債券殖利率因油價飆漲帶動通膨預期而走升，但非投資等級債因較短存續期間，表現相對抗震。

富蘭克林證券投顧表示，美股2026年以來震盪加劇，3月首周再因中東局勢升溫，史坦普500指數下跌2%，創近一年最大單周跌幅，但非投資等級債僅修正0.44%，相對抗震。富蘭克林證券投顧指出，美國經濟基本面仍穩健，而歷史經驗也顯示地緣政治衝突引發的股市下跌多為短期現象，美股後市多能回復，且美國非投資等級債表現甚至更為領先，後三個月與後六個月平均上漲1.57%與5.14%，優於史坦普500指數的0.9%與3.11%。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國經濟成長回升、資本市場韌性十足。展望2026年，鑒於美國景氣仍相對穩固與政策刺激效應，非投資等級債整體違約的潛在風險不高，後市展望正向。

就全球的非投資等級債券來說，葛倫‧華勒看好美國非投資等級債券機會。葛倫‧華勒指出，美國民眾更享有大而美法案帶來的退稅收入，可進一步刺激消費與企業獲利，支撐公司債市基本面，且美國經濟也相對更具韌性，更能受惠人工智慧發展趨勢，整體增長前景更優於歐洲。

富蘭克林證券投顧說明，當前市場評估美國在伊朗應不會陷入長期軍事行動，過往歷史經驗也顯示地緣衝突對美國股債資產衝擊應屬短暫，建議提高穩健核心資產應對市場波動。以非投資等級債來說，當前債信品質持續改善，CCC等級債券占整體指數權重已至歷史低位，看好抵禦市場震盪的能力也有所提升。

富蘭克林坦伯頓公司債基金主要投資於美國非投資等級公司債，在當前市場波動上揚環境下，即採取「品質優先」策略，更傾向於B與BB等級債券中尋求較高品質機會，並精選CCC等級債券。經理團隊精準操盤的成效明顯，短中長期報酬優於同類型平均。可做為穩健型投資人參與美國成長前景與把握長期收益的投資選擇。