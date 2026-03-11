快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

地緣動盪 非投資等級債展現抗震力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
1986年迄今，地緣事件發生後美股與美國非投資等級債後市平均表現。(資料來源：FactSet、彭博資訊)
美國展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）與以色列聯手空襲伊朗，造成國際油價走高與全球風險性資產劇烈震盪。儘管債券殖利率因油價飆漲帶動通膨預期而走升，但非投資等級債因較短存續期間，表現相對抗震。

富蘭克林證券投顧表示，美股2026年以來震盪加劇，3月首周再因中東局勢升溫，史坦普500指數下跌2%，創近一年最大單周跌幅，但非投資等級債僅修正0.44%，相對抗震。富蘭克林證券投顧指出，美國經濟基本面仍穩健，而歷史經驗也顯示地緣政治衝突引發的股市下跌多為短期現象，美股後市多能回復，且美國非投資等級債表現甚至更為領先，後三個月與後六個月平均上漲1.57%與5.14%，優於史坦普500指數的0.9%與3.11%。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國經濟成長回升、資本市場韌性十足。展望2026年，鑒於美國景氣仍相對穩固與政策刺激效應，非投資等級債整體違約的潛在風險不高，後市展望正向。

就全球的非投資等級債券來說，葛倫‧華勒看好美國非投資等級債券機會。葛倫‧華勒指出，美國民眾更享有大而美法案帶來的退稅收入，可進一步刺激消費與企業獲利，支撐公司債市基本面，且美國經濟也相對更具韌性，更能受惠人工智慧發展趨勢，整體增長前景更優於歐洲。

富蘭克林證券投顧說明，當前市場評估美國在伊朗應不會陷入長期軍事行動，過往歷史經驗也顯示地緣衝突對美國股債資產衝擊應屬短暫，建議提高穩健核心資產應對市場波動。以非投資等級債來說，當前債信品質持續改善，CCC等級債券占整體指數權重已至歷史低位，看好抵禦市場震盪的能力也有所提升。

富蘭克林坦伯頓公司債基金主要投資於美國非投資等級公司債，在當前市場波動上揚環境下，即採取「品質優先」策略，更傾向於B與BB等級債券中尋求較高品質機會，並精選CCC等級債券。經理團隊精準操盤的成效明顯，短中長期報酬優於同類型平均。可做為穩健型投資人參與美國成長前景與把握長期收益的投資選擇。

伊朗戰況反覆 美股高檔震盪 主動式 ETF 搶輪動行情

全球利率循環邁向轉折 債券投資必須兼顧防禦、潛力與收益

過去一年凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為綠燈

美亞債市帶勁資金挺 上周共計淨流入逾71億美元

台灣有錢人掀「極致避險」 專家：這種房子是全球富人眼中的金條

美伊開戰引發國際金融市場震盪，全球資金避險意識快速升高，Jade Stone Real Estate Consulting（玉石不動產）創辦人Anne Chang張惠紋表示，台灣高資產族群的海外配置，正從過去追求高成長，轉向「極致避險」與「戰略整合」。

股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

台股10日早開高走高，加權指數漲逾800點，為新台幣匯價提供支撐。今早新台幣匯價以31.8元開盤，升值2.8分，隨後在台股漲逾2.5%的利好下，開盤半小時內，升逾1角，最高匯價來 31.72。

實測跨境大額匯款時效及成本 兆豐金：傳統金融不輸穩定幣

面對穩定幣浪潮來襲，傳統金融機構及SWIFT會面臨多大的威脅？兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日接受媒體採訪時指出，傳統金融並非外界所說的不堪一擊。

六壽險前二月新保費大增

延續今年元月業務競賽的長尾動能，加上投資型保單與分紅保單的新契約保費普遍成長，六大壽險業者合計2月新契約保費收入逾584億元，較去年同期成長41％，今年前二月合計新契約保費逾1,704億元，年增約70.8%。不過，若以單月來看，2月保單銷售動能不如1月逾1,110億元，壽險業者指出，主要是2月恰逢農曆春節和228連假且天數較少所致。

陳俊宏將接台新證董座

台新新光金旗下證券、期貨及投信投顧事業群整合邁入關鍵里程碑。隨著證券、期貨子公司合併基準日4月6日將至，核心人事版圖正式浮出。

財政部邀公股行庫開會 聚焦美伊衝突局勢、房市等議題

財政部公股金融事業例行業務會議預計將於11日召開，各行庫董總與會出席，除了邀請台經院研究一所代理主任許中駿以「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」進行專題演講外；隨著近期美伊衝突持續，財政部可能將關切各公股行庫的海外經營概況，並提醒滾動檢討投資配置。

