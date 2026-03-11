「沃什時代」將臨：新興債表現可望續強

凱文·沃什（Kevin Warsh）正式被提名接任鮑威爾，象徵美國聯準會政策即將迎來結構性轉變，在因應不斷變化的美國政策下，新興市場債表現可望持續強勁。2026年以來全球固定收益市場表現，新興市場美元主權債漲幅1.62%領漲許多主要固定收益資產，包含全球綜合債漲1.28%、美國政府公債漲1.27%、美國投資等級公司債漲1.19%及美國非投資等級債漲0.58%。

理由一： 沃什時代「恰到好處」總經環境推動新興債需求

沃什主張的藍圖強調美國經濟增長承諾。隨著沃什時代即將開啟，預估聯準會將進入更穩定的利率正常化路徑，2月底公布最新FOMC會議紀錄後，彭博社追蹤市場交易員預估聯準會2026年至少將降息兩次各一碼；國泰投顧分析認為，儘管沃什過去立場偏鷹派，但目前立場傾向降息，並輔以積極削減聯準會資產負債表（亦即量化緊縮QT），一方面透過量化緊縮來定錨長期通膨預期；另一方面同時可降低政策利率，進而創造「恰到好處」環境。這種穩增長與降息的總體經濟環境下，國泰投顧認為風險性債券有利。

理由二：「尋求收益」的趨勢對新興市場債有利

隨著聯準會降息週期持續，新興市場債的相對吸引力更加顯現。摩根士丹利的新興市場債團隊認為，新興市場美元主權債券的殖利率目前比成熟市場債券具有顯著的收益優勢：預期聯準會將採取更寬鬆的貨幣政策，美國公債殖利率下降，投資人將目光投向美國以外，全球投資者轉向風險更高的資產以尋求收益。這種尋求收益的趨勢對新興市場債尤其有利，新興市場美元主權債券的殖利率6.454%，投資等級國家殖利率5.347%、非投資等級國家殖利率8.411%，摩根士丹利的新興市場債團隊則認為全球資金推動非美國債券的需求，新興市場債的前景相當具吸引力。

在總體經濟恰到好處的環境下，且全球投資者轉向尋求收益更高的資產，預估機構投資者將重新調整投資組合，轉向收益更高的新興市場債資產。摩根士丹利新興市場債券基金投資團隊專注於全面尋找新興市場國家體質改善，且具轉機題材的新興市場國家主權債佈局，投資人可以透過此基金捕捉新興債的資本利得與債息機會。