法國巴黎銀行財富管理：資產配置轉趨審慎、下調股債評級

美伊衝突升溫導致油氣供給受擾，布蘭特原油一度升破每桶100美元，市場波動亦明顯放大。法國巴黎銀行財富管理指出，荷莫茲海峽實質停航、油輪運輸受阻及部分產油國短期減產，使供給中斷風險延續數周可能性升高；短期油價可能維持在接近每桶100美元水準，若攻擊擴大或海峽長時間關閉，油價不排除上看每桶120美元以上。

若緊張情勢緩和，油氣價格可能迅速回落。不過，先前預期布蘭特原油年底前回到每桶60至70美元區間的情境已變得不太可能，因為原先的供給過剩可能被暫時性停產吸收，較為合理的12個月油價目標區間，將落在每桶70至80美元。

若高油價持續數月，可能引發需求破壞，並提高經濟陷入停滯性通膨情境的風險。法國巴黎銀行財富管理因此將伊朗衝突可能延長的風險，納入最新的資產配置建議，對風險資產採取更審慎立場，特別是全球股票、非投資等級信用債及新興市場債券。

在信用市場方面，法國巴黎銀行財富管理將新興市場本地貨幣債券評級下調至中性；先前看好該資產類別主要基於美元可能走弱，以及新興市場央行具降息空間；然而這兩項因素的不確定性正在上升，使得風險報酬比不再具吸引力。法國巴黎銀行財富管理將企業非投資等級債下調至負面，隨著信用體質較弱的發行人風險上升，而利差僅溫和擴大，整體風險報酬比進一步惡化。

法國巴黎銀行財富管理將整體股票評級下調至中性（自 2022年末以來，一直維持正向看法）。在區域配置上，將日本股市和新興市場下調至中性，但對亞洲市場態度更為審慎，將亞洲下調至減碼（中國大陸維持中性）；拉丁美洲維持加碼。法國巴黎銀行財富管理亦將歐洲股市下調至負面。在產業配置上，將美國金融股下調至負面，並將歐洲金融股下調至中性。

法國巴黎銀行財富管理認為美元走弱的空間較先前預期為低，因此調整歐元兌美元展望，將三個月目標調整為1.14，並將12個月目標調整為1.20。在這輪油價衝擊的背景下，美元受惠於避險資金流入而走強。法國巴黎銀行財富管理預期聯準會（Fed）今年僅會降息一次，使得利差仍維持在相對較高的水準。