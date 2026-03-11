快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

聽新聞
0:00 / 0:00

股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台股10日早開高走高，加權指數漲逾800點，為新台幣匯價提供支撐。今早新台幣匯價以31.8元開盤，升值2.8分，隨後在台股漲逾2.5%的利好下，開盤半小時內，升逾1角，最高匯價來 31.72。

美國總統川普透過社交媒體平台Truth Social發表嚴正聲明，證實美軍已採取行動，「徹底摧毀」了10艘處於非活躍狀態的布雷艦。市場彌漫「中東戰事可能很快結束」的氛圍，避險情緒隨之緩解，帶動全球風險資產回溫。

匯銀人士指出，儘管外資昨天持續自台股提款，但買匯力道已較前幾日明顯減弱，使匯市交投同步降溫。統計顯示，外資昨日在台股仍賣超251億元，連續八個交易日賣超，累計賣超金額達4,735億元。

市場人士分析，近期匯市與股市走勢仍高度連動，台股反彈有助於穩定新台幣表現，加上出口商逢高拋匯提供美元供給，使新台幣匯價在31.8元附近維持相對穩定。

外資 川普 美軍

延伸閱讀

川普一席話資本市場打強心針 台股國家隊點火...多頭反攻

川普一句「戰爭可能很快結束」 股匯強勢反彈新台幣收31.828元

三帖藥緩解美元避險情緒 新台幣早盤升值逾1角

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

相關新聞

台灣有錢人掀「極致避險」 專家：這種房子是全球富人眼中的金條

美伊開戰引發國際金融市場震盪，全球資金避險意識快速升高，Jade Stone Real Estate Consulting（玉石不動產）創辦人Anne Chang張惠紋表示，台灣高資產族群的海外配置，正從過去追求高成長，轉向「極致避險」與「戰略整合」。

股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

台股10日早開高走高，加權指數漲逾800點，為新台幣匯價提供支撐。今早新台幣匯價以31.8元開盤，升值2.8分，隨後在台股漲逾2.5%的利好下，開盤半小時內，升逾1角，最高匯價來 31.72。

實測跨境大額匯款時效及成本 兆豐金：傳統金融不輸穩定幣

面對穩定幣浪潮來襲，傳統金融機構及SWIFT會面臨多大的威脅？兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日接受媒體採訪時指出，傳統金融並非外界所說的不堪一擊。

六壽險前二月新保費大增

延續今年元月業務競賽的長尾動能，加上投資型保單與分紅保單的新契約保費普遍成長，六大壽險業者合計2月新契約保費收入逾584億元，較去年同期成長41％，今年前二月合計新契約保費逾1,704億元，年增約70.8%。不過，若以單月來看，2月保單銷售動能不如1月逾1,110億元，壽險業者指出，主要是2月恰逢農曆春節和228連假且天數較少所致。

陳俊宏將接台新證董座

台新新光金旗下證券、期貨及投信投顧事業群整合邁入關鍵里程碑。隨著證券、期貨子公司合併基準日4月6日將至，核心人事版圖正式浮出。

財政部邀公股行庫開會 聚焦美伊衝突局勢、房市等議題

財政部公股金融事業例行業務會議預計將於11日召開，各行庫董總與會出席，除了邀請台經院研究一所代理主任許中駿以「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」進行專題演講外；隨著近期美伊衝突持續，財政部可能將關切各公股行庫的海外經營概況，並提醒滾動檢討投資配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。