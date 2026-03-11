台灣有錢人掀「極致避險」 專家：這種房子是全球富人眼中的金條

美伊開戰引發國際金融市場震盪，全球資金避險意識快速升高，Jade Stone Real Estate Consulting（玉石不動產）創辦人Anne Chang張惠紋表示，台灣高資產族群的海外配置，正從過去追求高成長，轉向「極致避險」與「戰略整合」。

Jade Stone主攻紐約市場，並專為台灣家庭提供法律、稅務與物業管理一站式服務。創辦人Anne 以金融與統計背景進行數據分析，協助客戶避開高維護費、法規複雜物件等潛在風險。

Anne表示，目前台灣資產破億元人數已達12.3萬人，其中超高資產族群約8千人。這群高端客戶最重視的三大因素依序為：稅務規劃、資金安全、標的分散，很多人因此選擇美國。

原因無它，為美國是強勢美元來源地，且台美稅務法案的推進，更加吸引大量從台灣、東南亞甚至從歐洲撤出的資金重新配置到美國，版圖重心開始明顯趨向「法規健全」、「強勢貨幣」的地區位移。

Anne表示，根據最新數據顯示，2024年台灣對美投資金額達141.6億美元，創下歷史新高，美國正式成為台灣最大投資目的地，而進入2026年，美國在全球經濟版圖中的「定海神針」角色更加鮮明。

首先，美元仍為全球核心儲備貨幣，在金融動盪時資金自然「逃向質量」。

其次，美國對私人財產的法治保障提供海外投資者高度安全感。

第三，相較歐亞衝突頻傳，美國本土地理隔離優勢成為資產避險的重要考量。隨著台美經貿關係深化與科技投資承諾擴大，美國從過去的選擇性投資市場，轉變為台灣資金的戰略性避險核心。

而在美國本土中，資金則呈現集中化趨勢。紐約擁有超過45家財富500強企業總部，高薪就業人口支撐強勁居住需求，曼哈頓空屋率長年低於2%。根據2026年1月數據，租金中位數達4,695美元，展現高度抗通膨能力。

Anne直言，紐約高級公寓（Condo），現在在全球富豪眼中等同金條，是兼具流動性以及保值性的硬資產。

Anne 指出，目前紐約已出現「有錢也租不到房」現象，空置率低於2%，競爭激烈。對台灣家庭而言，「以房代租」不只是節省租金，而是將四年租金轉化為首付款，同時鎖定資產增值潛力。

她分析，Condo因出租彈性高，對外國投資者更具優勢；Co-op則限制較多。若子女畢業後離開紐約，房產可轉租或出售，維持資產流動性。

Anne 表示，在歷經高通膨與升息循環後，2026年市場進入「正常化成長」階段。利率趨穩、庫存增加，使買方有更多時間選擇優質標的。曼哈頓公寓平均價格約每平方英呎2,099美元。對不急於入住的台灣投資人而言，此刻是優化資產結構的重要窗口。