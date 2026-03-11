財政部邀公股行庫開會 聚焦美伊衝突局勢、房市等議題

財政部公股金融事業例行業務會議預計將於11日召開，各行庫董總與會出席，除了邀請台經院研究一所代理主任許中駿以「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」進行專題演講外；隨著近期美伊衝突持續，財政部可能將關切各公股行庫的海外經營概況，並提醒滾動檢討投資配置。

近期美伊戰爭持續升溫，推升國際油價，儘管經濟部宣布3、 4月的天然氣供應無虞，但外界依舊擔憂天然氣長期可能會有短缺，衝擊國內產業與物價波動。另外，因應國際經濟情勢變動快速，加上近期中東局勢混沌不明、美國聯準會降息步伐恐遞延等議題，屆時財政部可能也會提醒各公股行庫針對海外經營風險，滾動檢討投資配置，因應外在環境變化，提前做好妥適的配置及管理。

財政部每一季都會召開公股金融事業例行業務會議，由財政部首長、國庫署與公股金控或銀行董事長、總經理等人與會。按照過去經驗，每次開會的重點主要聚焦與檢討過去一季所發生的議題，其中包括關切各公股行庫每一季的經營績效、新青安貸款核貸工作，或是提醒公股銀行在防詐、阻詐、內稽內控等議題。

另外，由於中央銀行即將在本月19日召開第1季理監事會議，針對房市管制等議題，或是新青安優惠房貸專案即將在今年7月31日到期，財政部是否在會議上與各行庫進行意見交換，則同樣受到矚目。

除此之外，因應台美對等關稅談判後續對美投資，政府規劃推出規模2,500億美元信用保證機制，結合八大公股行庫及其他有意加入的民營銀行，在本次例會當中，財政部是否有進一步的規劃與指示，也同樣是關注話題。