聽新聞
0:00 / 0:00

財政部邀公股行庫開會 聚焦美伊衝突局勢、房市等議題

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

財政部公股金融事業例行業務會議預計將於11日召開，各行庫董總與會出席，除了邀請台經院研究一所代理主任許中駿以「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」進行專題演講外；隨著近期美伊衝突持續，財政部可能將關切各公股行庫的海外經營概況，並提醒滾動檢討投資配置。

近期美伊戰爭持續升溫，推升國際油價，儘管經濟部宣布3、 4月的天然氣供應無虞，但外界依舊擔憂天然氣長期可能會有短缺，衝擊國內產業與物價波動。另外，因應國際經濟情勢變動快速，加上近期中東局勢混沌不明、美國聯準會降息步伐恐遞延等議題，屆時財政部可能也會提醒各公股行庫針對海外經營風險，滾動檢討投資配置，因應外在環境變化，提前做好妥適的配置及管理。

財政部每一季都會召開公股金融事業例行業務會議，由財政部首長、國庫署與公股金控或銀行董事長、總經理等人與會。按照過去經驗，每次開會的重點主要聚焦與檢討過去一季所發生的議題，其中包括關切各公股行庫每一季的經營績效、新青安貸款核貸工作，或是提醒公股銀行在防詐、阻詐、內稽內控等議題。

另外，由於中央銀行即將在本月19日召開第1季理監事會議，針對房市管制等議題，或是新青安優惠房貸專案即將在今年7月31日到期，財政部是否在會議上與各行庫進行意見交換，則同樣受到矚目。

除此之外，因應台美對等關稅談判後續對美投資，政府規劃推出規模2,500億美元信用保證機制，結合八大公股行庫及其他有意加入的民營銀行，在本次例會當中，財政部是否有進一步的規劃與指示，也同樣是關注話題。

國庫署 台經院 國際油價

延伸閱讀

美伊戰事衝擊！經部：22艘船的天然氣量已調度到位 油價政府吸收六成

鄭麗君召開穩定物價小組臨時會報 宣示穩定物價五項強化措施

物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

政院穩物價 每周開會應變

相關新聞

川普一句「戰爭可能很快結束」 股匯強勢反彈新台幣收31.828元

美國總統川普暗示對伊朗的戰爭可能快結束，激勵美股4大指數收紅。台灣股匯市今天同步強勢反彈，其中新台幣兌美元早盤一度勁揚逾...

財政部邀公股行庫開會 聚焦美伊衝突局勢、房市等議題

財政部公股金融事業例行業務會議預計將於11日召開，各行庫董總與會出席，除了邀請台經院研究一所代理主任許中駿以「國際複合式海域能源發展趨勢及開創無碳電力新經濟」進行專題演講外；隨著近期美伊衝突持續，財政部可能將關切各公股行庫的海外經營概況，並提醒滾動檢討投資配置。

兆豐金董座董瑞斌：穩定幣使用至少有四大疑慮

虛擬資產法即將由行政院完成審查送立法院，穩定幣業務屆時如何立法是重頭戲，不過，對於用穩定幣來取代銀行傳統的美元匯款，兆豐金控董事長董瑞斌則點出了至少五大問題，並且指出，只要超過7千美元（約新台幣20萬元）的匯款，穩定幣匯款反而不划算。

這二類保單銷售成長 六大壽險2月新契約保費逾584億元

延續今年元月開紅盤的銷售動能，加上投資型保單與分紅保單的新契約保費普遍成長，六大壽險業者合計2月份新契約保費收入逾584億元，較去年同期成長41％，今年前二月合計新契約保費逾1,704億元，年增約70.8%。不過，若以單月來看，2月保單銷售動能不如1月份逾1,110億元，壽險業者指出，2月份恰逢農曆春節和228連假且天數較少所致。

兆豐金董座董瑞斌：油價上漲對物價影響5月將浮現 聯準會降息添變數

美伊衝突情勢未解，導致國際原油飆漲，牽動後續美國聯準會的降息步伐。兆豐金（2886）暨銀行董事長董瑞斌10日表示，油價上漲連動到一般消費者物價，傳遞時間約三個月，換句話說，5月對於物價的影響就會浮現，屆時聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後對於利率決策都要觀察戰爭的發展。他也對於美伊戰爭持續時間的研判提出看法，認為應不會是中長期，頂多半年就會逐漸落幕。

金管會要求保險業設置資安長標準趨嚴 這7家業者必須增設

金管會強化對保險業者的資安要求，將資安長設置標準訂定門檻更趨嚴格，保險局今日宣布，將設置資產規模門檻，從1兆元大幅改為3千億元就要設置，另外，產險業者若前一年度網路投保保費收入達5億元者，也須設置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。