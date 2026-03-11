聽新聞
陳俊宏將接台新證董座

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台新新光金（2887）旗下證券、期貨及投信投顧事業群整合邁入關鍵里程碑。隨著證券、期貨子公司合併基準日4月6日將至，核心人事版圖正式浮出。

據悉，合併後的台新證券董事長將由現任元富證董座陳俊宏掌管、現任台新證董事長郭嘉宏將轉任副董事長兼總經理，力拚衝上國內券商第一梯隊。

市場消息傳出，台新與元富證合併的人事架構已大致底定。

高層推舉陳俊宏接掌證券董事長，主要借重其業界輩分與人脈，而副董事長兼總經理改由郭嘉宏出任，讓其持續發揮外資投行專才，強化承銷與國際化業務，合併後的台新證將呈「雙宏」領軍。

而現任台新證總經理陳立國、元富證總經理張清發預計雙雙轉任執行長（位階等同執行副總經理），換言之，台新證將實施雙執行長制度，兩人將分別在承銷與經紀領域發揮專業，穩定團隊軍心。

期貨部分，傳出由元富期貨總經理黃正雄接掌台新期貨董事長，其具備深厚的自營與風控背景；總經理則由林伯修續任。

投顧布局則提前到位，台新投顧總經理由黃文清接任，原總經理江浩農則轉任元富投顧董事長兼總經理，負責對接兩大投顧合併事宜。未來預計由洪素珍續掌合併後的投顧董事長。

業界分析，此番大換血展現吳家高層「強強聯手」企圖心，結合元富證券的經紀實力與台新證券的投行DNA，正式開啟金融服務新版圖。

陳俊宏將接台新證董座

