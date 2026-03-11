六壽險前二月新保費大增

延續今年元月業務競賽的長尾動能，加上投資型保單與分紅保單的新契約保費普遍成長，六大壽險業者合計2月新契約保費收入逾584億元，較去年同期成長41％，今年前二月合計新契約保費逾1,704億元，年增約70.8%。不過，若以單月來看，2月保單銷售動能不如1月逾1,110億元，壽險業者指出，主要是2月恰逢農曆春節和228連假且天數較少所致。

六大壽險業者今年1月創下新契約保費收入創下逾1,119億元的史上新高紀錄，2月合計新契約保費預估逾584億元，較1月衰退四成，不過仍較去年同期年增41％，今年前二月六大壽險新契約保費收入合計逾1,700億元。

其中，國泰人壽2月新契約保費收入約209.5億元，年增32.5%；富邦人壽約114.4億元，年增近6%；新光人壽80.9億元，年增25%；台灣人壽76億元，年增近98%；凱基人壽60.2億元，年增1.1%；南山人壽1至2月合計則有逾120億元。

業界推估整體壽險業2月新契約保費收入逾880億元，年增逾6％，其中又以投資型保單、分紅保單和利變型保單最暢銷，但投資型保單風頭過盛，排擠到利變型保單的部分銷售動能，像是2月富邦人壽和新光人壽的投資型保單新契約保費收入分別年增18.5%和26.4%、利變型保單則分別年減逾45.98%和10.7%，台壽單月新契約保費年成長幾乎翻倍，也是分紅保單和投資型保單為主要貢獻來源。

壽險業者分析，2月新契約保費收入年成長主因是當月股市向上，便會刺激投資型保單和分紅保單熱賣，而較1月減少的主因則是2月天數太少、還有兩個連假影響。

至於業界近年積極推出的美元利變型保單，其2月新契約保費收入多較去年同期減少，除了投資型保單銷售良好、擠壓到民眾買保單的預算之外，也和美元走勢偏強有關，當美元兌新台幣過度上揚，可能會讓美元利變型保單顯得不夠便宜，整體而言，目前利變型保單的銷售仍屬穩健。