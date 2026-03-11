實測跨境大額匯款時效及成本 兆豐金：傳統金融不輸穩定幣

面對穩定幣浪潮來襲，傳統金融機構及SWIFT會面臨多大的威脅？兆豐金控（2886）暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日接受媒體採訪時指出，傳統金融並非外界所說的不堪一擊。

實測穩定幣跨境匯款與傳統SWIFT跨境支付比較匯款時效及成本，雖然穩定幣小額跨境匯款具有手續費優勢，但過程中涉及換匯價差、轉鏈成本、贖回台幣方便性、洗錢防制及結匯申報等議題，不會比SWIFT簡單，且若是大額跨境匯款，銀行匯款仍具有成本優勢。

董瑞斌指出，穩定幣一直以來主張匯款效率高、匯款手續費只要千分之二，且無時差；相較起來，傳統銀行透過SWIFT系統進行匯款，包含固定郵電費300元及萬分之五匯費，跨境手續費定額最高上限為1,100元；另外透過SWIFT跨境匯款須配合銀行的上下班時間。

但根據兆豐銀行在去年12月進行穩定幣跨境匯款測試，實測內容主要透過25個海外分行經理人以個人名義，分別在當地開立銀行帳戶以及當地合法的虛擬資產交易所帳戶，並且從海外每次傳輸50個USDT回台灣的BitoPro交易所，並與傳統SWIFT跨境支付進行匯款時效及成本比較分析。測試過程中，25個海外分行，其中有13個分行無法進行穩定幣跨境測試，原因主要受限於當地尚未開放穩定幣交易，或是當地沒有合規的交易商發行美元穩定幣，最後由12家分行進行匯款。

董瑞斌指出，在海外從當地銀行帳戶向當地交易所購買USDT，中間可能存在匯率價差或手續費，且匯回台灣交易所若是不同鏈種可能額外衍生交易成本；反之若是從台灣將USDT跨境匯出海外，在台灣依法完成洗錢防制登記的VASP業者才是合法經營的交易商，更重要的是，從台灣匯出去後，最終是否能「雙向」轉換，也就是穩定幣最終能否換回台幣，往往遇到的問題是，有些交易所不能買回穩定幣，若能買回，交易所手上也必須要有足夠的台幣或外幣可供兌換。

董瑞斌指出，穩定幣的確具有小額跨境匯款手續費較低的優勢；但銀行透過SWIFT跨境手續費定額上限1,100元，當匯款金額超過7,000美元（約台幣20萬）銀行仍具有成本優勢，且優質客戶還會享有較大的議價空間。他強調，若台灣要發展穩定幣，銀行現行遵守的反洗錢、反資恐、KYC（認識客戶）等，穩定幣發行機構也須適用同一標準，否則將是不公平的。