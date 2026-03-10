兆豐金董座董瑞斌：穩定幣使用至少有四大疑慮

虛擬資產法即將由行政院完成審查送立法院，穩定幣業務屆時如何立法是重頭戲，不過，對於用穩定幣來取代銀行傳統的美元匯款，兆豐金控董事長董瑞斌則點出了至少五大問題，並且指出，只要超過7千美元（約新台幣20萬元）的匯款，穩定幣匯款反而不划算。

董瑞斌分析，SWIFT匯款最高收費上限為1100元，穩定幣收千分之二，超過一定金額時，穩定幣收費比傳統匯款更高，這個界線在7千美元，超過7千美元時，穩定幣匯款就沒有優勢了。而若是企業客戶，這個門檻更低，董瑞斌分析算法指出，通常費用在420元至1100元之間，包括了固定郵電費 300元加上萬分之五的匯費（最低120元、最高800元），若銀行助其吸收萬分之五的費用，只收300元，除以千分之二，再乘以500倍，則超過5千美元就比穩定幣好很多。

至於時間，一般銀行匯款要2小時，穩定幣則僅20分鐘，至於手續費則為2單位的USDT加上交易手續費0.2%；由於大額傳統匯款在費用上有規模經濟的優勢。董瑞斌指出，只有在小額跨境匯款，穩定幣才有優勢。至於進出口廠商收穩定幣，則一定要在台灣VASP有帳號，而且只能在一條鏈上轉幣，但不會轉到銀行，也不能落地。他也進而指出，銀行也不敢為VASP業者墊款先把法幣付給客戶，因為對VASP的大額現金兌付能力存疑。

董瑞斌指出，兆豐銀行未來應不會參與穩定幣的發行，亦不會開放對穩定幣的帳戶綁定，除了意義不大，一來台幣收付現在就很方便，台幣穩定幣缺乏需求及使用情境之外，即使發行美元穩定幣，但由於沒有國際品牌效果，也不會有使用者，更何況還要100%提存，既無手續費收入又無利息，他也直言，現在銀行作PAYMENT（支付）是不會賺錢的，光是看信用卡業務就知道了，除非真能發揮養客的效果。

至於央行擬發行數位貨幣，董瑞斌認為，如果是拿來作銀行與銀行之間的清算，這還有用處，但倘若是在台灣發行穩定幣，他想不出其實用性何在。

董瑞斌指示兆豐銀行串聯各海外分行進行USDT的穩定幣跨境交易測試，最後實證發現，至少11國家的分行無法進行穩定幣交易，這11國包括了日本、中國、香港、越南、柬埔寨、馬來西亞、緬甸，以及法國、荷蘭、和加拿大、美國紐約，其中，美國紐約只能交易USDC，無法交易USDT，主要因為USDT在2021年因為提存準備不實，被罰6千萬美元。

而未來台灣開放穩定幣，董瑞斌所盤點的四大穩定幣交易問題則包括，1. 穩定幣需要先透過虛幣交易所綁定銀行帳戶才能進行，台灣目前只有7家VASP業者，其他不在名單之內，若有違法，消費者風險自負；2. 比起SWIFT匯款，穩定幣交易將有更多手續費、價差；3. 很多交易所只賣出、不買回，因此，倘若客戶把USDT轉回來，不能換成台幣，淪為單向的只能賣出，不買回；4. 法遵問題和洗錢疑慮，現金的話，每年都有1千萬美元匯款上限，倘若爆掉的話，銀行馬上就知道超限，而且，VASP若有現金能換給客戶，但央行卻無法掌握該匯款的完成，南韓後來不准，就是因為洗錢的疑慮。因此董瑞斌也強調，倘若未來開放VASP能作穩定幣對法幣的匯兌，則也必須接匯兌金額的查核，不能完全不受外匯管制。

穩定幣的發行強調匯費低、24小時無休、智能合約等特性，對此董瑞斌指示兆豐銀行作實驗來破除外界的迷思，作法是由兆豐銀行海外分行經理用其個人身份在其當地虛擬貨幣交易所開帳號，互相匯USDT穩定幣，之後發現在上述11個國家碰壁。

董瑞斌說，倘若要用穩定幣交易，必須要先開虛擬貨幣交易所帳戶，而且綁定銀行帳戶，但不見得每家銀行都願接受綁定帳戶，而且要「同一個鏈種」才能匯得到，而穩定幣目前有3、4種鏈，不但跨不過去，轉鏈還要交易成本。實驗之後也發現。

兆豐銀行的試驗，也包括透過Binance交易所來綁帳戶，但這家就不買回USDT，亦即，不讓客戶把手上拿到的USDT換回台幣。董瑞斌對此進而指出，這牽涉二個環節，一是交易所要找可雙向買賣的，另一個則為手上要隨時有台幣、美元可換，但重點是，這些交易所經常手上沒有足夠的現金可換，小金額不是問題，但大金額的USDT要換回美元或台幣，就有兌付困難。

至於幣圈經常提到，中南美洲這些匯率大起大落的國家最需要靠穩定幣發揮匯率穩定功能，董瑞斌則反駁，手上有美元，就不用穩定幣，把本幣換成美元就好，不必為了穩定而非得買穩定幣。