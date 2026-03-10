穩定幣跨境匯款PK傳統金融 兆豐銀行「實測」：大額匯款找銀行仍划算

企業開始嘗試使用穩定幣進行跨境支付，傳統金融機構及SWIFT會面臨多大的威脅？兆豐金（2886）暨銀行董事長董瑞斌10日表示，實測穩定幣跨境匯款與傳統SWIFT跨境支付比較匯款時效及成本，雖然穩定幣小額跨境匯款具有手續費優勢，但過程中涉及換匯價差、轉鏈成本、贖回台幣方便性、洗錢防制及結匯申報等議題，不會比SWIFT簡單，且若是大額跨境匯款，銀行匯款仍具有成本優勢。面對穩定幣浪潮來襲，董瑞斌強調，銀行業並非不堪一擊。

董瑞斌指出，穩定幣一直以來主張匯款效率高、匯款手續費只要千分之二，且無時差影響，相對起來，若以相同金額走傳統銀行跨境電匯（SWIFT），其中包含固定郵電費300元及萬分之五匯費，透過SWIFT的跨境手續費定額上限1,100元，另外，透過SWIFT跨境匯款須配合銀行上下班時間。

但實際上穩定幣跨境匯款真的無敵嗎？兆豐銀行在去年12月進行穩定幣跨境匯款測試，實測內容主要透過25個海外分行經理人以個人名義，分別在當地開立銀行帳戶（可與虛擬資產交易綁定交易）以及當地合法的虛擬資產交易所帳戶，並且從海外每次傳輸50個USDT回台灣的BitoPro（幣託）交易所，同時與傳統SWIFT跨境支付進行匯款時效及成本比較分析。

實測的過程中，25個海外分行當中，其中有13個分行無法進行穩定幣跨境測試，原因包括受限於當地的法規嚴格規管、當地沒有合規的交易商發行美元穩定幣、政府尚未開放穩定幣交易等原因，最後12家分行各以50單位的USDT進行匯款。

董瑞斌指出，在海外從當地銀行帳戶以台幣扣款向當地交易所購入穩定幣（USDT），中間可能存在匯率價差或手續費，且匯回台灣交易所若是不同鏈種可能額外衍生出交易成本，再者，匯回台灣交易所時要先從穩定幣（USDT）轉成美金，再由美金買穩定幣轉回，這裡面牽涉到換匯價差、轉鏈成本、贖回台幣的方便性以及洗錢防制及結匯申報等議題。

若是從國內將穩定幣匯出海外，董瑞斌也說，在台灣依法完成洗錢防制登記的VASP業者才是合法經營，若是違法的交易商必須風險自負，另外更重要的是，從台灣匯出去後，最終是否能「雙向」轉換，也就是穩定幣最終能否換回台幣，但往往遇到的問題是，台灣有些交易所並不買回穩定幣，若能買回，交易所手上也必須要有足夠的台幣或外幣可供兌換。

若是在台灣付台幣、到目的地收當地貨幣的跨境匯款：銀行臨櫃匯款一般2小時內到帳，手續費420元至1,100元，其中包含固定郵電費300元及萬分之五匯費（最低收120元、最高收800元）；若是跨境穩定幣匯款一般20分鐘內到帳，手續費2單位USDT+交易手續費0.2%。

董瑞斌指出，若是小額匯款透過穩定幣交易所，手續費的確較低，具有優勢，但銀行透過SWIFT的跨境手續費定額上限為1,100元，也就是說，當匯款金額超過7,000美元（約台幣20萬），銀行仍具有成本優勢，且優質客戶還會享有較大的議價空間。

透過實測，董瑞斌認為，穩定幣跨境匯款不會比SWIFT簡單，中間涉及換匯價差、轉鏈成本、贖回台幣方便性、洗錢防制及結匯申報等議題，他也強調，若台灣真的要發展穩定幣，銀行現行遵守的反洗錢、反資恐、KYC（認識客戶）等，穩定幣發行機構也必須適用同樣的標準審核，否則就會形成不公平。