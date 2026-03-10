快訊

1月壽險避險比率首度跌破五成！NDF大減 替代避險停擺

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

壽險業避險需求大降！據金管會統計，1月底整體壽險業避險比率降到47%，首度跌破五成，改寫史上新低。

同時，避險結構出現明顯轉向。業者大幅減少承作NDF（海外無本金交割遠期外匯），過去常用的一籃子貨幣替代避險也幾乎停擺，CS（換匯）占比被動拉高到逾75%，呈現此消彼長態勢。

保險局副局長蔡火炎表示，CS占比上升主要因業者減少NDF避險所致。從成本面觀察，1月底CS年化成本率約2.03%，月減0.1個百分點；NDF年化成本率0.74%，月增0.45個百分點。

業者指出，NDF與CS的差異不僅在成本，更在操作彈性。NDF解約不需央行同意，但CS需事前核准且可能影響後續承作額度，因此在降低避險部位時，通常優先減少NDF。

國際市場因素也影響避險策略。中東戰事推升美元走強、亞幣齊貶，使過去透過韓圜等替代避險效果有限，業者連替代避險操作也同步縮減。

業者說，避險比率下降的根本原因，則仍與制度及資金面有關。金管會拍板2026年起，允許壽險業長期持有海外債券的匯率變動影響數不再按月全額認列，改依剩餘年限逐年攤銷，使匯率波動對財報衝擊降低。

此外，壽險業2025年底累積外價金水位已達6,137億元的史上新高，加上1月台幣續貶，匯兌利益持續累積到外價金帳戶，形成吸收匯率波動的重要緩衝，也降低對高成本避險工具的依賴。

市場關注避險比率是否會進一步下降。數據顯示，2025年12月底壽險業避險比率50.23%，至1月底降至47%，單月下降約3個百分點。市場認為，短期金融市場仍震盪，避險比率雖可能續降，但大幅下滑空間有限。

金管會 壽險業 避險

