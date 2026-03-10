快訊

兆豐金董座董瑞斌：油價上漲對物價影響5月將浮現 聯準會降息添變數

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐金控10日舉辦媒體茶敘，圖為兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌。圖／兆豐金提供
兆豐金控10日舉辦媒體茶敘，圖為兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌。圖／兆豐金提供

美伊衝突情勢未解，導致國際原油飆漲，牽動後續美國聯準會的降息步伐。兆豐金（2886）暨銀行董事長董瑞斌10日表示，油價上漲連動到一般消費者物價，傳遞時間約三個月，換句話說，5月對於物價的影響就會浮現，屆時聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後對於利率決策都要觀察戰爭的發展。他也對於美伊戰爭持續時間的研判提出看法，認為應不會是中長期，頂多半年就會逐漸落幕。

由於美國國會賦予聯準會在貨幣政策上有兩大任務，分別是維持最大化就業、以及維持物價穩定，其中，通膨率以個人消費支出物價指數（PCE）2%為目標依據，失業率雖沒有明確訂定目標，但若從過去到現在觀察，大致約以4.1%為臨界基準。

董瑞斌回顧，2020年初全球爆發COVID-19大流行，當年度失業率曾一度攀升至14%，當年3月聯準會就降息至0.25%歷史低點，失業率雖有改善，但擴張性貨幣政策也讓通膨情勢逐步升溫，加上2021年3月長榮海運蘇伊士運河事件影響農工原物料供應，塞港以及後續的港工罷工事件，讓通膨壓力儼然成形，2022年初通膨率（PCE）超過6%，當時聯準會才啟動升息。

董瑞斌指出，為什麼聯準會直到2022年才升息，主要是因為聯準會認為這是因海運意外造成通膨的短期因素，等到失業率降至4.1%以下才採取緊縮性貨幣政策，接下來一年就是暴力升息，從事後來看，聯準會確實有把物價壓下來，同時也沒有因為採取緊縮性貨幣政策，而導致失業率增加。

回到目前的美伊戰事，董瑞斌認為，不管是短期還是長期，油價已經漲上來，第一步就是影響到進口物價，再者影響到生產者物價，最後到一般消費者物價指數，傳遞過程大約三個月後反映，換句話說，差不多5月份會慢慢浮現，而5月正是美國聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任，將成為他上任後第一個須面臨的棘手任務。

董瑞斌分析，這時候只能等待以及觀察，他點出，目前美國失業率約落在4.2～4.3%，雖然有超過警戒值，不是特別高，但接下來的挑戰是在於物價方面，如果美伊戰爭短期就結束了，屆時油價會滑落；但若是長期因素就需要面對及處理，因此關鍵就在於美伊衝突會持續多久，他認為，今年5月就會有所明朗，戰局應該已定，只是看伊朗願不願意無條件投降。

對於台灣的物價影響，董瑞斌指出，台灣具備緩漲機制，研判油電在政府調控下漲幅會小一些，他指出，假設物價一去不回頭的話，緩漲其實是錯的；但若物價只是短期波動的話，那麼緩漲是有效的，目前看起來，影響很難成為長期性。

董瑞斌也說，目前兆豐在中東地區的曝險部位總額大約500億元台幣，其中約有220億元是授信，主要是卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等三國，另外約有200餘億元則向這三個國家買公司債、政府債；其餘是同業拆借。董瑞斌指出，目前沒有調整部位的需求，且評等目前也沒有影響。

