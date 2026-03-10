川普一句「戰爭可能很快結束」 股匯強勢反彈新台幣收31.828元

美國總統川普暗示對伊朗的戰爭可能快結束，激勵美股4大指數收紅。台灣股匯市今天同步強勢反彈，其中新台幣兌美元早盤一度勁揚逾1.7角，午後升幅收斂，收盤收在31.828元，升9.2分，台北及元太外匯市場總成交金額24.97億美元。

川普（Donald Trump）接受哥倫比亞廣播公司訪問時透露，美國與以色列對伊朗的戰爭可能很快結束，並稱軍事行動進展比原定計畫超前。能源價格應聲下挫，市場對經濟前景及通膨的憂慮降溫，美股4大指數由黑翻紅，美元指數則走弱。

在美元回落之下，新台幣兌美元今天以31.86元開盤，立即展現凌厲升勢，最高升抵31.742元，強升1.78角，隨著台股漲勢放緩，新台幣回吐早盤部分升幅，收在31.828元價位。

外匯交易員表示，川普的言論緩解市場避險情緒，美元走勢轉弱，推升新台幣走升。不過，今天匯市呈現雙向操作，出口商與進口商均有進場，接近中午時外資開始匯出，使升幅收窄。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.75%，主要非美貨幣全數走揚，亞幣方面，韓元勁揚1.68%，新加坡幣升0.76%、日圓升0.74%、人民幣升0.67%、新台幣升0.29%。

外匯交易員指出，與其他亞洲國家相比，新台幣今天升幅較小，「央行傾向觀望，沒有動作」。至於近期新台幣走勢，外匯交易員說，最大的變數仍是中東局勢，若戰事延燒，台股走跌，新台幣仍不排除測試32元整數大關。