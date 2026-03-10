快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

感謝中華隊的努力！中國信託證券致敬WBC球員拚戰 加碼抽中信兄弟周邊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
為致敬中華隊在WBC世界棒球經典賽的拚戰精神，中國信託證券WBC應援活動再加碼，將送出「中信兄弟周邊好禮」。圖／中國信託證券提供
為致敬中華隊在WBC世界棒球經典賽的拚戰精神，中國信託證券WBC應援活動再加碼，將送出「中信兄弟周邊好禮」。圖／中國信託證券提供

在2026 WBC世界棒球經典賽中，中華隊全力以赴、奮戰到最後一刻，場上每一次揮棒與守備，都展現不放棄的運動家精神。雖本次未能晉級下一輪賽事，但球員們的努力，已深深感動全台球迷。

中國信託證券感謝所有在WBC奮鬥的中華隊成員，並向這份拚戰精神致敬，推出WBC應援加碼活動，將送出「中信兄弟球員親筆簽名球」及「中國信託證券 X 中信兄弟聯名行李箱」，讓球迷能將觀看球賽的感動留在身邊。

本次加碼活動自即日起至2026年3月13日止，將分別抽出各10名幸運球迷，送出限量中信兄弟周邊好禮，讓球迷在支持中華隊的同時，只需註冊「中信亮點family」會員，並於中信亮點family指定活動文章（https://ctbcsec.tw/R6vZn）下留言與分享，即可參加抽獎，將這份熱血精神帶入生活旅程。

中國信託證券表示，無論勝負，始終與台灣棒球站在一起，未來也將持續以多元方式回饋球迷、支持體育發展。更多活動詳情與注意事項，歡迎前往中國信託證券官網中信亮點family或臉書「中國信託證券亮點讚」查詢。

中信兄弟 棒球 中華隊

延伸閱讀

經典賽／富邦頒發240萬獎金表揚悍將球員 蔡明忠化身球迷東京加油

經典賽／中華隊今晚返台 蔡其昌加發500萬獎金慰勞全隊

經典賽悍將之光！ 富邦包240萬獎金大紅包表揚

經典賽／中華隊無緣晉級8強 賴總統：努力過的人都是戰士

相關新聞

獨／台新「證期顧」新人事版圖共治 雙「宏」領軍證券、採雙執行長制

台新新光金（2887）旗下證券、期貨及投信投顧事業群的整合進度邁入關鍵里程碑。繼投信率先底定人事布局後，隨著證券、期貨子公司的合併基準日4月6日將至，人事版圖逐漸浮出。據了解，陳俊宏將接掌台新證券董事長、郭嘉宏出任副董事長兼總經理，而台新證券總經理陳立國、元富證券總經理張清發，可望雙雙在合併後轉任執行長，各掌不同核心業務。

金管會要求保險業設置資安長標準趨嚴 這7家業者必須增設

金管會強化對保險業者的資安要求，將資安長設置標準訂定門檻更趨嚴格，保險局今日宣布，將設置資產規模門檻，從1兆元大幅改為3千億元就要設置，另外，產險業者若前一年度網路投保保費收入達5億元者，也須設置。

永豐金法說會／今年進行董監改選 3月27日董事會將提出提名人選

永豐金（2890）今舉行法說會，經營階層表示，永豐金今年進行董監改選，3月27日董事會將提出提名人選。

黃金白銀洗三溫暖 避險資產如何配置？專家教備戰：檢視「金融韌性」

近期市場波動加劇，專家建議投資者對避險資產如黃金和白銀進行合理配置，以提升「金融韌性」。隨著不確定性上升，適當的資產配置將有助於防範潛在風險。

台幣爆量貶 回測32關

美伊戰爭引爆地緣政治風險，台北外匯市場昨（9）日成交量再放大至39.995億美元，為歷史第六大量，新台幣匯價最後以31.92元收盤，重貶2.42角，是逾十個月新低匯價，貶幅達0.76%，估外資單日匯出近20億美元，預料新台幣匯價今天將測32元整數關卡。

中租：東協市場拚績增雙位數 去年 EPS 11.24元 股利配發率上看50%

中租控股昨（9）日舉行2025年第4季法人說明會，董事長陳鳳龍宣布，全年合併稅後純益為新台幣198.1億元，年減12%，每股稅後純益（EPS）11.24元。針對股利政策，陳鳳龍指出，股利政策並沒有改變，配發率維持40~50%，可望往區間較高的方向去發放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。