快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會要求保險業設置資安長標準趨嚴 這7家業者必須增設

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會要求保險業設置資安長標準趨嚴 這7家業者必須增設。 聯合報系資料照
金管會要求保險業設置資安長標準趨嚴 這7家業者必須增設。 聯合報系資料照

金管會強化對保險業者的資安要求，將資安長設置標準訂定門檻更趨嚴格，保險局今日宣布，將設置資產規模門檻，從1兆元大幅改為3千億元就要設置，另外，產險業者若前一年度網路投保保費收入達5億元者，也須設置。

金管會表示，目前已有12家保險業者設置資訊安全長，本次擴大設置資訊安全長之範圍，預計有7家保險業者須配合增加設置，將有助益於保險業資安防護集體升級。

保險局副局長蔡火炎說，保險業規模愈來愈大，資安作業更為重要，目前壽險業資產規模普遍在3千億以上，只有5家壽險沒到，其他15家壽險都已達到標準，現已有11家壽險已設置資安長，壽險有國泰、南山、富邦、新光、凱基、台壽、三商美邦、全球人壽，台銀人壽、元大人壽、中華郵政，以及兆豐產險，共12家設置。

資產規模3千至1兆的必須設置資安長的，包括了遠雄、安聯、保誠、宏泰人壽得設置資安長，此外，前一年度網路投保保費收入達5億元者必須設置資安長的，還有富邦產、新安東京、國泰世紀產險，上述業者在6個月緩衝期之後，預計今年十月要設置資安長。若未設置，則會罰60萬至1200萬的罰鍰。

另外，安達人壽與法國巴黎人壽目前的資產已有2500億，倘若跨過3千億門檻，亦要設置資安長。

壽險 金管會

延伸閱讀

馬咬傷童 清境農場判賠71萬

3家純網銀去年底累虧90億　金管會：虧損已有收斂

國銀對6大核心放款方案延至3月底　1月底餘額達8.3兆

相關新聞

獨／台新「證期顧」新人事版圖共治 雙「宏」領軍證券、採雙執行長制

台新新光金（2887）旗下證券、期貨及投信投顧事業群的整合進度邁入關鍵里程碑。繼投信率先底定人事布局後，隨著證券、期貨子公司的合併基準日4月6日將至，人事版圖逐漸浮出。據了解，陳俊宏將接掌台新證券董事長、郭嘉宏出任副董事長兼總經理，而台新證券總經理陳立國、元富證券總經理張清發，可望雙雙在合併後轉任執行長，各掌不同核心業務。

金管會要求保險業設置資安長標準趨嚴 這7家業者必須增設

金管會強化對保險業者的資安要求，將資安長設置標準訂定門檻更趨嚴格，保險局今日宣布，將設置資產規模門檻，從1兆元大幅改為3千億元就要設置，另外，產險業者若前一年度網路投保保費收入達5億元者，也須設置。

永豐金法說會／今年進行董監改選 3月27日董事會將提出提名人選

永豐金（2890）今舉行法說會，經營階層表示，永豐金今年進行董監改選，3月27日董事會將提出提名人選。

黃金白銀洗三溫暖 避險資產如何配置？專家教備戰：檢視「金融韌性」

近期市場波動加劇，專家建議投資者對避險資產如黃金和白銀進行合理配置，以提升「金融韌性」。隨著不確定性上升，適當的資產配置將有助於防範潛在風險。

台幣爆量貶 回測32關

美伊戰爭引爆地緣政治風險，台北外匯市場昨（9）日成交量再放大至39.995億美元，為歷史第六大量，新台幣匯價最後以31.92元收盤，重貶2.42角，是逾十個月新低匯價，貶幅達0.76%，估外資單日匯出近20億美元，預料新台幣匯價今天將測32元整數關卡。

中租：東協市場拚績增雙位數 去年 EPS 11.24元 股利配發率上看50%

中租控股昨（9）日舉行2025年第4季法人說明會，董事長陳鳳龍宣布，全年合併稅後純益為新台幣198.1億元，年減12%，每股稅後純益（EPS）11.24元。針對股利政策，陳鳳龍指出，股利政策並沒有改變，配發率維持40~50%，可望往區間較高的方向去發放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。