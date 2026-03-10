聽新聞
金管會要求保險業設置資安長標準趨嚴 這7家業者必須增設
金管會強化對保險業者的資安要求，將資安長設置標準訂定門檻更趨嚴格，保險局今日宣布，將設置資產規模門檻，從1兆元大幅改為3千億元就要設置，另外，產險業者若前一年度網路投保保費收入達5億元者，也須設置。
金管會表示，目前已有12家保險業者設置資訊安全長，本次擴大設置資訊安全長之範圍，預計有7家保險業者須配合增加設置，將有助益於保險業資安防護集體升級。
保險局副局長蔡火炎說，保險業規模愈來愈大，資安作業更為重要，目前壽險業資產規模普遍在3千億以上，只有5家壽險沒到，其他15家壽險都已達到標準，現已有11家壽險已設置資安長，壽險有國泰、南山、富邦、新光、凱基、台壽、三商美邦、全球人壽，台銀人壽、元大人壽、中華郵政，以及兆豐產險，共12家設置。
資產規模3千至1兆的必須設置資安長的，包括了遠雄、安聯、保誠、宏泰人壽得設置資安長，此外，前一年度網路投保保費收入達5億元者必須設置資安長的，還有富邦產、新安東京、國泰世紀產險，上述業者在6個月緩衝期之後，預計今年十月要設置資安長。若未設置，則會罰60萬至1200萬的罰鍰。
另外，安達人壽與法國巴黎人壽目前的資產已有2500億，倘若跨過3千億門檻，亦要設置資安長。
