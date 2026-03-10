快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

土地銀行統籌主辦41.28億元聯貸案 力挺 AI 產業發展

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土地銀行秉持深耕在地、支持實體經濟經營理念，統籌主辦黃雅瑄、顏嫻蓁、顏榮宏暨融聯股份有限公司(以下合稱借款人)7年期聯合授信案41.28億元，資金用途為償還金融機構借款，於10日與借款人完成簽約。

本次由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，並邀集臺灣企銀、板信銀行、農業金庫、元大銀行及第一銀行等行庫共同參與，在銀行團踴躍支持下，本案超額認貸比例達160％，顯見銀行團對借款人長期營運表現與未來發展高度肯定，並對本案擔保品承租對象之產業前景與營運穩定性深具信心，亦彰顯土地銀行於聯貸市場之專業籌組能力。

本聯合授信案擔保品前身為華映楊梅廠，地理位置優越，北有觀音工業區、東側有規劃中竹科龍潭園區三期，往南鄰近新竹科學園區，附近機能佳、交通便利，本案擔保品已出租予國內晶圓封裝測試大廠，用以支應人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片先進封裝及測試需求，透過不動產活化，轉化為具備穩定租金現金流之優質資產，展現金融資源導入產業升級、協助高科技產業發展之綜合效益。

隨著全球AI應用快速擴展，相關產業對高規格廠房與基礎設施需求日益增加。本案結合穩定之租賃模式與長期產業趨勢，不僅有助於促進在地產業升級，更可帶動區域經濟與就業機會，兼顧金融支持與社會整體效益。

人工智慧 實體經濟 金融機構

延伸閱讀

家登營收／2月5.7億元 美日台布局推進 家碩開拓新應用

昕力資推動企業主權AI 下半年拚轉盈

昕力資推動企業主權AI 下半年拚轉盈

台南土地標售冷熱兩樣情 麻豆工業地2筆4.39億標出、商住地流標

相關新聞

獨／台新「證期顧」新人事版圖共治 雙「宏」領軍證券、採雙執行長制

台新新光金（2887）旗下證券、期貨及投信投顧事業群的整合進度邁入關鍵里程碑。繼投信率先底定人事布局後，隨著證券、期貨子公司的合併基準日4月6日將至，人事版圖逐漸浮出。據了解，陳俊宏將接掌台新證券董事長、郭嘉宏出任副董事長兼總經理，而台新證券總經理陳立國、元富證券總經理張清發，可望雙雙在合併後轉任執行長，各掌不同核心業務。

金管會要求保險業設置資安長標準趨嚴 這7家業者必須增設

金管會強化對保險業者的資安要求，將資安長設置標準訂定門檻更趨嚴格，保險局今日宣布，將設置資產規模門檻，從1兆元大幅改為3千億元就要設置，另外，產險業者若前一年度網路投保保費收入達5億元者，也須設置。

永豐金法說會／今年進行董監改選 3月27日董事會將提出提名人選

永豐金（2890）今舉行法說會，經營階層表示，永豐金今年進行董監改選，3月27日董事會將提出提名人選。

黃金白銀洗三溫暖 避險資產如何配置？專家教備戰：檢視「金融韌性」

近期市場波動加劇，專家建議投資者對避險資產如黃金和白銀進行合理配置，以提升「金融韌性」。隨著不確定性上升，適當的資產配置將有助於防範潛在風險。

台幣爆量貶 回測32關

美伊戰爭引爆地緣政治風險，台北外匯市場昨（9）日成交量再放大至39.995億美元，為歷史第六大量，新台幣匯價最後以31.92元收盤，重貶2.42角，是逾十個月新低匯價，貶幅達0.76%，估外資單日匯出近20億美元，預料新台幣匯價今天將測32元整數關卡。

中租：東協市場拚績增雙位數 去年 EPS 11.24元 股利配發率上看50%

中租控股昨（9）日舉行2025年第4季法人說明會，董事長陳鳳龍宣布，全年合併稅後純益為新台幣198.1億元，年減12%，每股稅後純益（EPS）11.24元。針對股利政策，陳鳳龍指出，股利政策並沒有改變，配發率維持40~50%，可望往區間較高的方向去發放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。