獨／台新「證期顧」新人事版圖共治 雙「宏」領軍證券、採雙執行長制

台新新光金（2887）旗下證券、期貨及投信投顧事業群的整合進度邁入關鍵里程碑。繼投信率先底定人事布局後，隨著證券、期貨子公司的合併基準日4月6日將至，人事版圖逐漸浮出。據了解，陳俊宏將接掌台新證券董事長、郭嘉宏出任副董事長兼總經理，而台新證券總經理陳立國、元富證券總經理張清發，可望雙雙在合併後轉任執行長，各掌不同核心業務。

業界人士分析，本次人事大換血展現了吳家高層用才留才、強強聯手的企圖心，不僅借重原元富證券的經紀實力，更結合台新證券的投行DNA，企圖打造全方位的金融服務版圖。

儘管市場傳出兩大券商系統合併在4月6日前須對接整合，進度迫在眉睫，但知情人士透露，隨著證券新人事「關鍵掌舵手」大致底定，高層架構將落實「共治」精神，力拚市占與規模衝上國內券商第一梯隊，可望進一步穩定員工與團隊軍心。

現任元富證董事長、也是證券商公會理事長的陳俊宏，將接任合併後的台新證券董事長。證券圈人士分析，以他在證券界的輩分與強大的影響力、人脈，外界已經早早推測其將掌管合併後的台新證券。

而現任台新證董事長郭嘉宏，則傳出將改任合併後的證券副董事長，並同時兼任新任團隊的總經理一職，成為管理新經營團隊的總舵手。業界人士預期，郭嘉宏將繼續發揮其過去在外資投行的專才，強化承銷與國際化業務。

此外，現任台新證總經理陳立國、元富證總經理張清發傳出將雙雙出任執行長。換言之，合併後台新證券可望有「雙執行長」，位階等同於資深副總或執行副總，兩人並繼續在其各自擅長的承銷、經紀業務領域上衝刺。

另外，相較於證券，期貨部分人事案目前仍較不明朗，但內部人士透露已有初步規劃。市場傳出，現任元富期貨總經理黃正雄可能接掌台新期貨董事長，以黃正雄的輩分在國內期貨界屬於「元老級」大老，過去曾任職日盛及群益期貨，擅長自營交易策略與風控。

至於台新期貨總經理林伯修，在合併後可望維持期貨總經理不變，過去他曾擔任凱基期貨副總經理。換言之，合併後的台新期貨董、總，可望由專業經理人背景者衝刺未來業績與市占率。

投顧布局方面，預計在證券、期貨合併後才正式展開，但人事布局已悄悄提前到位。台新投顧總經理江浩農9日已經重訊公告卸任，並由副總經理黃文清接棒總座位置，江浩農後續將轉任元富投顧董事長兼總經理，進一步處理兩大投顧的合併事宜。

現任元富投顧董事長兼總經理鄭文賢則將辦理退休。知情人士表示，目前投顧此番調度，意在借重江浩農的國際視野與黃文清的本土研究力，對接合併後的龐大客戶需求，未來規劃江浩農將回歸合併後的投顧總座，而洪素珍可望續掌合併後的台新投顧董事長一職。