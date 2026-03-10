永豐金法說會／2025年獲利265億元、連續三年創新高 今年配息估1.4元

永豐金（2890）10日舉行法說會，公布2025年稅後淨利連續三年創歷史新高，三大併購案發揮綜效，利息淨收益率年成長近五成，再創高峰。永豐金總經理朱士廷表示，每天局勢都在變化，2026年目標是把去年併購綜效做好，持續「審時度勢，厚積薄發。」

2025年全年永豐金稅後純益為265億元，EPS為1.97元。股東權益報酬率上升至11.5%。永豐金表示，今年的股利政策，以發放現金股利為主，股票為輔，配息率可維持在七成左右。市場估約1.4元左右。

2025年整體淨收益743.9億元，亦創歷史新高，主要受惠於美元資金成本降低與併入Amret、京城銀行（2809）的貢獻，利息淨收益年成長48.5%達383.0億元。

永豐金控2025年表現亮眼，不僅稅後淨利、淨收益等財務數字全面創新高，還展現了強大的併購能力和跨區域資源整合的成果。

朱士廷表示，永豐金控去年積極擴展版圖有成，隨著Amret於去年1月15日加入永豐銀行、京城銀行於10月1日成為金控子公司，以及台灣匯立證券10月20日正式併入永豐金證券，一年內完成三大併購案為永豐深化金融服務布局的重要進展，將有助於推動集團跨區域及跨業務的資源整合，進一步加強長期競爭力與獲利能力。京城銀行併入金控僅一季，已為金控貢獻了12.2億元的長投收益，資產品質穩定，銀行逾放比率為0.02%，備抵呆帳覆蓋率為6,144%。

永豐銀行2025年稅後淨利達194.6億元，年增11.7%，ROE為10.1%。永豐銀行總經理莊銘福表示，強勁的獲利成長主要由利息淨收益（年增43.4%）及手續費淨收益（年增15.7%）的推動。由於美元資金成本降低與併入Amret的影響，計入FX Swap後的調整後淨利差（NIM）上升至1.41%。財富管理手續費淨收益年增17.0%，主要來自保險銷售佣金的成長。資產品質穩定，合併逾放比0.19%，備抵呆帳覆蓋率為769%。

永豐金證券2025年稅後淨利為64.7億元，年增11.0%，創歷年新高，永豐金證券總經理蘇威嘉表示，主要是受惠於經常性淨收益穩健成長創新高，且資本利得大幅成長。雖然台股經紀手續費淨收益受到台股交易量影響而僅小幅成長，但泛財富管理手續費淨收益（包括複委託、基金、借券等服務）年增長15%，帶動經常性淨收益創新高、ROE上升至16.5%。