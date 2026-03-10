美伊情勢未解 全球主要債市淨流入增溫

根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年2月27日至3月4日止近一周，投資級債仍保持淨流入且有增溫跡象、並以87.6億美元居冠；其次是新興市場債淨流入24億美元；非投資等級債從前一周的淨流出轉為淨流入6.3億美元。

安聯投信表示，供應管理學會（ISM）數據顯示美國2月服務業擴張速度達到2022年年中以來最快。據ADP報告，當月美企新增就業崗位意外創2025年7月以來最高。聯準會褐皮書顯示，近幾周美國多數地區的經濟活動成長微弱或溫和，就業水平穩定。

安聯投信表示，投資級債下跌，資金淨流入增溫；風險債表現相對承壓，資金逆勢淨流入，主要是由於投資者對地緣政治緊張局勢升級、油價飆升及市場擔憂私募信貸市場，美國非投資級債券收益率與利差觸及 11月下旬來最高水平；能源板塊占美國非投資級債券指數11% 以上。

值得注意的是，在對於利率政策步調上，安聯投信表示，油價與天然氣價格上漲推高美國公債收益率，且加深市場對於通膨壓力的擔憂，進而削弱市場對聯準會降息的預期。在全球資金板塊上，股債波動升級，新興貨幣走弱資金棄股轉債，全球主要債市也呈現淨流入加速跡象。

展望後市，安聯投信表示，預期市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。若油價下降10%，將使通膨率下降0.2–0.3個百分點，提升英國降息機率，歐元區亦略受支持；其他主要央行影響有限。

安聯投信表示，現階段除關注美伊局勢外，若拉長回歸經濟基本面來看，考量就業與通膨表現，美國、英國與新興市場在2026年仍具降息空間；整體來看， 2026年全球多數央行仍會維持寬鬆貨幣政策，但各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨情況支撐經濟表現再牽動後續利率政策走向。佈局上建議著重高品質債券，多元配置。