瑞银財管 CIO：短期內油價仍可能高於衝突前水準

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中東衝突升級影響，全球關鍵石油運輸通道荷莫茲海峽通行受阻，國際油價出現歷史性飆升。 原油期貨價格一度逼近每桶120美元，並自2022年以來首次突破100美元大關。

3月9日布蘭特原油一度暴漲29%，亞洲時段最高觸及每桶120美元，日經225指數和KOSPI指數分別下跌5.2%和6%。 不過，受美國總統川普在電話採訪中表示衝突「已基本結束」的影響，油價3月10日亞洲開盤時回落至每桶89美元附近，標普500指數收漲0.83%。 市場對利率政策變化風險的預期升溫，美元進一步走強，政府債券遭遇拋售，黃金價格下跌約1.5%。

上周末，由於儲存能力有限，阿聯酋科威特伊拉克在油輪裝滿后被迫暫停生產，導致產量下調。 與此同時，隨著霍爾木茲海峽基本關閉，海灣以外地區，油輪上的原油庫存也被動用。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO） 觀察到三大趨勢：

一、石油市場供應持續收緊。 目前每天僅有兩到三艘油輪通過霍爾木茲海峽，遠低於正常的30至35艘。 只要供應受限，油價大概率繼續上漲，直至需求下降，全球市場或將逐步計入更為負面的經濟影響。

二、美、伊己色列和解進程或將延長。 缺乏明確的政權更迭，可能導致軍事行動持續時間超出市場預期。 能源價格上漲為伊朗提供談判籌碼，徹底消除其對航運的威脅難度極高。 實際恢復通航仍面臨貨運方避險和安全護航隊後勤等挑戰，荷莫茲海峽關閉時間可能長達數周。

三、避險情緒短期難以消退。 即使美方希望儘快達成和解，相關軍事目標的實現和伊朗的反應都可能拉長避險視窗。 在此期間，油價或進一步走高，油輪運輸稀少，保險保障難以恢復。

瑞银財管CIO 認為，儘管沙烏地阿拉伯已通過東西管道向紅海延布港輸送更多原油，但若荷莫茲海峽持續關閉，預計將有更多產油國被迫停產。供應緊張的擔憂可能引發囤積行為，進一步加劇油價波動，油價或將持續上行，直至需求出現緩解。若衝突較快結束、石油運輸恢復正常，油價也可能迅速回落；但由於生產和出口恢復尚需時日，短期內油價仍可能高於衝突前水準。

黃金白銀洗三溫暖 避險資產如何配置？專家教備戰：檢視「金融韌性」

近期市場波動加劇，專家建議投資者對避險資產如黃金和白銀進行合理配置，以提升「金融韌性」。隨著不確定性上升，適當的資產配置將有助於防範潛在風險。

台幣爆量貶 回測32關

美伊戰爭引爆地緣政治風險，台北外匯市場昨（9）日成交量再放大至39.995億美元，為歷史第六大量，新台幣匯價最後以31.92元收盤，重貶2.42角，是逾十個月新低匯價，貶幅達0.76%，估外資單日匯出近20億美元，預料新台幣匯價今天將測32元整數關卡。

中租：東協市場拚績增雙位數 去年 EPS 11.24元 股利配發率上看50%

中租控股昨（9）日舉行2025年第4季法人說明會，董事長陳鳳龍宣布，全年合併稅後純益為新台幣198.1億元，年減12%，每股稅後純益（EPS）11.24元。針對股利政策，陳鳳龍指出，股利政策並沒有改變，配發率維持40~50%，可望往區間較高的方向去發放。

玉山藝文講座秀臺灣

玉山文教基金會於7日在玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請國立臺灣師範大學設計系名譽教授林磐聳，分享自己多年來持續從故鄉尋找創作養分的歷程，以圖像為筆、創意為墨，透過設計語言書寫島嶼的溫度，講座並由前國立臺灣美術館館長廖仁義教授擔任引言人，帶領參與的民眾從不同視角來認識台灣，看見台灣的藝術活力與文化底蘊。

臺企銀宣示五大策略

臺灣企銀3月6日召開「115年度全行經理人會議」，約200位總行及海內外分行高階主管齊聚，共同檢視經營成果並宣示年度策略。董事長李嘉祥表示，115年全行策略主軸訂為「跨域並進、再創高峰」，期望經理人持續跨業務合作並勇於接受挑戰，攜手再創佳績。

國泰世華奪國際大獎

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

