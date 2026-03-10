聽新聞
台企銀前2月賺23.2億元 EPS 0.24元
台企銀（2834）公告今年2月自結稅後純益10.06億元，累積前2月合併稅後淨利23.22億元，年增近14%，每股稅後純益（EPS）0.24元。
台企銀2月合併稅前盈餘13.15億元，合併稅後純益10.06億元；累計合併稅前盈餘29.46億元，累計合併稅後純益23.22億元，累計合併每股稅後純益0.24元，合併每股淨值15.45元。
台企銀日前董事會已通過2025年度第4季合併財務報告，累計2025年全年合併稅後純益122.3億元，每股稅後純益（EPS）1.26元。
先前台企銀在法說會表示，股利政策仍以盈餘轉增資的方式配發股票股利為主，同時考量部分股東對於現金股利的偏好，將會適度搭配現金股利發放，換言之，仍以「股票為主、現金為輔」。法人推估，若以台企銀過去常態股利配發率約在六至七成上下，每股股利有機會在0.8元之上。
台企銀今年度也祭出五大策略方針，第一，多元收益來源，擴大資產規模；第二，深化數位賦能，達成獲利目標；第三，強化風險管理，提升資本三率；第四，優化管理機制，維護資產品質；第五則是穩健法遵內控，建構永續未來。
