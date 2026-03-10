快訊

台企銀前2月賺23.2億元 EPS 0.24元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

台企銀（2834）公告今年2月自結稅後純益10.06億元，累積前2月合併稅後淨利23.22億元，年增近14%，每股稅後純益（EPS）0.24元。

台企銀2月合併稅前盈餘13.15億元，合併稅後純益10.06億元；累計合併稅前盈餘29.46億元，累計合併稅後純益23.22億元，累計合併每股稅後純益0.24元，合併每股淨值15.45元。

台企銀日前董事會已通過2025年度第4季合併財務報告，累計2025年全年合併稅後純益122.3億元，每股稅後純益（EPS）1.26元。

先前台企銀在法說會表示，股利政策仍以盈餘轉增資的方式配發股票股利為主，同時考量部分股東對於現金股利的偏好，將會適度搭配現金股利發放，換言之，仍以「股票為主、現金為輔」。法人推估，若以台企銀過去常態股利配發率約在六至七成上下，每股股利有機會在0.8元之上。

台企銀今年度也祭出五大策略方針，第一，多元收益來源，擴大資產規模；第二，深化數位賦能，達成獲利目標；第三，強化風險管理，提升資本三率；第四，優化管理機制，維護資產品質；第五則是穩健法遵內控，建構永續未來。

相關新聞

黃金白銀洗三溫暖 避險資產如何配置？專家教備戰：檢視「金融韌性」

近期市場波動加劇，專家建議投資者對避險資產如黃金和白銀進行合理配置，以提升「金融韌性」。隨著不確定性上升，適當的資產配置將有助於防範潛在風險。

台幣爆量貶 回測32關

美伊戰爭引爆地緣政治風險，台北外匯市場昨（9）日成交量再放大至39.995億美元，為歷史第六大量，新台幣匯價最後以31.92元收盤，重貶2.42角，是逾十個月新低匯價，貶幅達0.76%，估外資單日匯出近20億美元，預料新台幣匯價今天將測32元整數關卡。

中租：東協市場拚績增雙位數 去年 EPS 11.24元 股利配發率上看50%

中租控股昨（9）日舉行2025年第4季法人說明會，董事長陳鳳龍宣布，全年合併稅後純益為新台幣198.1億元，年減12%，每股稅後純益（EPS）11.24元。針對股利政策，陳鳳龍指出，股利政策並沒有改變，配發率維持40~50%，可望往區間較高的方向去發放。

玉山藝文講座秀臺灣

玉山文教基金會於7日在玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請國立臺灣師範大學設計系名譽教授林磐聳，分享自己多年來持續從故鄉尋找創作養分的歷程，以圖像為筆、創意為墨，透過設計語言書寫島嶼的溫度，講座並由前國立臺灣美術館館長廖仁義教授擔任引言人，帶領參與的民眾從不同視角來認識台灣，看見台灣的藝術活力與文化底蘊。

臺企銀宣示五大策略

臺灣企銀3月6日召開「115年度全行經理人會議」，約200位總行及海內外分行高階主管齊聚，共同檢視經營成果並宣示年度策略。董事長李嘉祥表示，115年全行策略主軸訂為「跨域並進、再創高峰」，期望經理人持續跨業務合作並勇於接受挑戰，攜手再創佳績。

國泰世華奪國際大獎

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

