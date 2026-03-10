台企銀前2月賺23.2億元 EPS 0.24元

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

