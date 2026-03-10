快訊

台灣貨幣市場基金快速擴張

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2025年台灣貨幣市場基金資產規模擴張逾40%，管理資產總額達到1.2兆元（約390億美元）。截至2025年底，貨幣基金占台灣共同基金市場規模的11%，較前一年的9%有所提升。

惠譽指出，2025年第2季，貨幣基金的收益率達到1.45%，創十年新高且此後維持穩定。為鎖定高利率， 貨幣基金的剩餘天期有所拉長。

2025年，資產敞口所覆蓋的信貸品質範圍擴大，其中，AAA(twn)和BBB(twn)評等資產的持有量增加。不過，貨幣基金絕大多數資產仍處於AA(twn)及A(twn) 的評等區間。

台灣貨幣基金主要投資於商業票據、定期存款及附買回債券。2025年，定期存款占惠譽授評貨幣基金總資產的45%，較2024年底的40%有所提升，而商業票據市占率從50%降至41%。商業票據對利率變動更為敏感，因此當市場預期利率將下降時—即便並非立即降低，其收益率便不如定期存款具有吸引力。

2025年發生多起資產管理公司合併案。此類整合應能強化資產管理公司的市場地位、拓展分銷管道並產生成本協同效益，但同時也伴隨整合挑戰與人才流失等風險。惠譽將持續監測整合進程及其對相關惠譽授評貨幣基金的潛在影響。

