美伊戰事金價未爆衝？臺銀：短線價格推升鈍化 5,000美元為重要支撐

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美伊戰事白熱化卻未持續推升金價，臺銀展望本周金市指出，中東地緣政治風險仍高，衝突未見明顯降溫，避險需求持續為金價提供支撐，但相關利多已多次反映，短線對價格的推升效果有趨於鈍化的跡象，另外儘管美國勞動力市場趨緩，但油價高漲推升通膨疑慮，美聯準會官員對政策走向看法可能出現分歧，美元指數與美債殖利率偏強，對金價上行形成壓力。

臺銀報告分析，技術面來看，金價仍守在中長期上升趨勢之上，多頭結構未破，5,000美元為重要支撐區，守穩有利震盪築底；上方5,300–5,400美元為主要反壓，短線不易一次突破，整體走勢可能偏向區間波動，應留意消息面帶來的快速波動，以及美國即將公布CPI與GDP等經濟數據。

支撐因素方面，世界銀行認為2026年各國央行仍將繼續增持黃金。技術面上金價仍運行於上行軌道中。利空因素包括SPDR黃金ETF持金量減少超過25公噸。而油價大漲可能造成通膨再起，延後美聯準會降息時程。

