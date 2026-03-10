最高30倍獎金吸睛「無敵30倍」、「釣魚高手」刮刮樂同步上市

台灣彩券10日推出「無敵30倍」、「釣魚高手」2款刮刮樂新品，「無敵30倍」每張售價新臺幣300元，總中獎率31%；「釣魚高手」每張售價200元，總中獎率33.01%。

「無敵30倍」每張售價300元，遊戲結合相當受民眾歡迎的「倍數」玩法，貴氣的票面上佈滿金磚、金錢符號與倍數符號，財富感十足也呼應遊戲玩法，呈現有機會刮出翻倍獎金的意象，刺激又有趣，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得對應的獎金，若刮出任一個「倍數符號」即得該符號對應獎額乘以該倍數之獎金，有機會刮中2、3、5、10、20倍、最高30倍的獎金，超過42萬個獎金加倍機會，頭獎300萬元共有3個，總中獎率31%。

「釣魚高手」每張售價200元，票面情境以海上奮力拋竿的釣客搭配鮮豔的魚群與金幣，猶如親臨海釣現場，在紙上就能體驗刺激的刮獎樂趣，任一局比賽中只要「您的魚」的數字大於「對手的魚」的數字，即可獲得該局獎金，共高達10次中獎機會，1,000元（含）以上的獎項超過16萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率33.01%。