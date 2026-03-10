快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

三帖藥緩解美元避險情緒 新台幣早盤升值逾1角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

國際油價回跌至90美元之下，美元的避險情緒略為緩解，10日早美元指數亦下跌。新台幣匯價早盤以31.86開盤，小升6分，開盤後1小時最高匯價來到31.79元，升值1.3角。

匯銀指出，三項因素緩解市場對美元的強勁需求：一、美國總統川普表示，美國與以色列對伊朗的戰爭可能很快結束，並稱軍事行動進展比原定計畫超前。二、七大工業國 (G7) 財長表示，若有需要將準備採取行動以支撐全球能源供應，包括釋放戰略石油儲備。惟各國目前仍未到啟動儲備釋放的階段，將持續觀察中東衝突對能源市場的影響。三、美股今早收高，帶動台股回神盤中一度大漲逾千點。

近期市場波動加劇，專家建議投資者對避險資產如黃金和白銀進行合理配置，以提升「金融韌性」。隨著不確定性上升，適當的資產配置將有助於防範潛在風險。

美伊戰爭引爆地緣政治風險，台北外匯市場昨（9）日成交量再放大至39.995億美元，為歷史第六大量，新台幣匯價最後以31.92元收盤，重貶2.42角，是逾十個月新低匯價，貶幅達0.76%，估外資單日匯出近20億美元，預料新台幣匯價今天將測32元整數關卡。

中租控股昨（9）日舉行2025年第4季法人說明會，董事長陳鳳龍宣布，全年合併稅後純益為新台幣198.1億元，年減12%，每股稅後純益（EPS）11.24元。針對股利政策，陳鳳龍指出，股利政策並沒有改變，配發率維持40~50%，可望往區間較高的方向去發放。

玉山文教基金會於7日在玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請國立臺灣師範大學設計系名譽教授林磐聳，分享自己多年來持續從故鄉尋找創作養分的歷程，以圖像為筆、創意為墨，透過設計語言書寫島嶼的溫度，講座並由前國立臺灣美術館館長廖仁義教授擔任引言人，帶領參與的民眾從不同視角來認識台灣，看見台灣的藝術活力與文化底蘊。

臺灣企銀3月6日召開「115年度全行經理人會議」，約200位總行及海內外分行高階主管齊聚，共同檢視經營成果並宣示年度策略。董事長李嘉祥表示，115年全行策略主軸訂為「跨域並進、再創高峰」，期望經理人持續跨業務合作並勇於接受挑戰，攜手再創佳績。

國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理服務，再次獲得國際大獎肯定。國際指標性財經媒體《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）第六度評選國泰世華私人銀行為「台灣最佳私人銀行」（Best Domestic Private Bank-Taiwan），也是金融同業中唯一多次獲此殊榮的銀行。國泰世華私人銀行整合集團豐沛的專業資源，透過投資顧問、跨資產研究及區域市場洞察，協助高資產客戶在全球金融波動與資本市場多變時，能以多元工具進行靈活配置。2025年推出的家族辦公室服務，亦由專責投資研究團隊與稅務專家，共同提供全方面諮詢。

