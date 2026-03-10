聽新聞
0:00 / 0:00
三帖藥緩解美元避險情緒 新台幣早盤升值逾1角
國際油價回跌至90美元之下，美元的避險情緒略為緩解，10日早美元指數亦下跌。新台幣匯價早盤以31.86開盤，小升6分，開盤後1小時最高匯價來到31.79元，升值1.3角。
匯銀指出，三項因素緩解市場對美元的強勁需求：一、美國總統川普表示，美國與以色列對伊朗的戰爭可能很快結束，並稱軍事行動進展比原定計畫超前。二、七大工業國 (G7) 財長表示，若有需要將準備採取行動以支撐全球能源供應，包括釋放戰略石油儲備。惟各國目前仍未到啟動儲備釋放的階段，將持續觀察中東衝突對能源市場的影響。三、美股今早收高，帶動台股回神盤中一度大漲逾千點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。