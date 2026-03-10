野村投信日股第2季展望：震盪加劇、中長期結構性利多仍在

受中東局勢驟變與風險偏好回落影響，日經225指數自2月底高點58,850.27快速回落，3月6日較2月底下跌 5.5%，顯示資金在地緣風險升溫下急速降槓桿。 野村投信表示，短線來看，軍事行動未見明確「退場策略」恐使市場維持拉鋸式盤整；但急跌已部分釋放情緒與槓桿，日股後續將取決於中東局勢與能源供需實際變化；中長期方面，日本仍具備多項正面因素，包括：2026 年度企業獲利有望維持穩健、公司治理持續改善、以及企業持續提高股東回饋的趨勢等，日本股市的投資機會依然存在並具吸引力。

日本央行副總裁冰見野良三3月2日演說稱基礎通膨更接近2%，惟語氣偏中性，市場多解讀為「3月難、4月仍可」的溫和利率正常化路徑，對評價面相對友善。日本野村資產管理常務董事總經理暨投資長村尾祐一（Yuichi Murao）分析表示，軍事行動尚無明確「退場策略」，能源供給風險與信用事件交錯，使日股短期可能進入拉鋸式盤整。然而，過去數日回檔已部分釋放槓桿與情緒壓力，後續走勢將取決於中東局勢演變、油價路徑與金融條件變化。

野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值協管基金經理人河野光成（Mitsunari Kawano）指出三大關鍵利多因素，日股中長期結構性利多未變：

利多一：股東回饋動能持續

三菱UFJ金控公告完成至2,500億日圓 的回購額度，疊加東證強化「意識資本成本與股價的經營」追蹤機制，企業以回購、股息提升資本效率的趨勢不變，對指數下檔具支撐。

利多二：薪資與內需循環改善

Rengo最新彙整顯示，2026年春鬥加權平均加薪要求5.94%，配合食品通膨回落，有助實質薪資由負轉正、帶動內需修復。

利多三：高市2.0，政策紅利全面啟動

高市早苗在眾議院的壓倒性勝選，憑藉絕對多數席次，政策的可預期性與延續性顯著提升，未來預算、國防相關支出、產業補貼等財政方案的執行力可望顯著增強，這將有助於支撐日本經濟、提升企業獲利能見度，也同步吸引資金流入政策受惠族群，並再度點燃市場對「高市交易」的熱潮，日股多頭行情可望延續。

河野光成表示，短期建議嚴控風險、採結構性配置，可維持審慎持股，中長期則維持建設性看法：治理深化＋回購與股息常態化＋薪資循環修復＋半導體投資鏈升級，支撐日本企業 ROE 與 EPS 續升；此次回檔反為汰弱留強與逢回佈局的機會。近期想進場卻又擔心短線回檔的投資人，可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。

野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金選股策略獨到，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，容易落入「價值陷阱」，團隊採取「價值 × 成長」並重的由下而上研究框架，並非僅以低估值作為篩選條件。在個股篩選上，團隊以基本面研究為主，尋找交易價格低於內在評估且具中期成長條件的公司，並同步考量產業結構、治理品質與資本運用政策（如投資、股利或回購）等因素。此方法旨在降低「僅因便宜而買」的偏誤，同時保留成長再評價的可能性。

研究面向包含：1.資產價值：檢視資產結構與資本配置效率，評估帳面價值與可實現價值的差距；2.產業價值：觀察市場地位、議價能力與長期競爭優勢對營收品質的影響；3.盈餘能力價值：追蹤現金流與資本報酬率（如ROIC/ROE）等指標，以了解獲利的穩定度與再投資成效。投資目標為在控制風險前提下，提升組合的風險調整後表現。