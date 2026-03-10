黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

中東戰情持續引發國際油價漲破每桶一百美元，投資人對通膨疑慮升溫，外資大舉撤出導致台北股匯雙雙重挫，上演黑色星期一。台股大跌一四八九點、創史上第四大跌點，指數收三萬二一一○點；新台幣兌美元匯率則爆量重貶，收在卅一點九二元、貶二點四二角，總成交量卅九點九九五億美元創史上第六大量。

受油價大漲衝擊，亞洲主要股市紛紛走弱，日經指數昨暴跌百分之五點二、收五萬二七二八點、南韓ＫＯＳＰＩ指數重挫近百分之六收五二五一點。中東戰事爆發以來，ＫＯＳＰＩ跌幅超過百分之十六，日經也跌約百分之十，台股跌幅為百分之九點三三。

台股昨天早盤一度重挫二○七○點，創史上盤中第二大跌點，午盤過後，空手買盤逢低加碼、八大公股行庫國家隊等資金進場，跌點收斂，收復三萬兩千點關卡失土，成交量高達八六八三億元。

值得注意的是，三大法人聯手賣超一六五八億元，其中外資賣超一二○八億元，雙雙寫下史上最高金額。

對於台股大跌，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華指出，目前還未規畫開臨時會，若市場發生不理性、失序狀況，國安基金不排除隨時召開臨時委員會議，討論後續因應措施。

證交所則表示，必要時將採取穩定市場措施，適時執行買回庫藏股，提升投資人信心。

匯市方面，新台幣昨開盤後迅速貶破卅一點八元關卡，午盤過後連卅一點九元也失守。匯銀主管表示，台股大跌近一千五百點，匯市「外資匯出量大的嚇人」，進口商買匯力道也很強，「恐怕卅二元今天就要見到」。

外資賣超台股昨創新高，匯銀保守估計，外資匯出量約廿五億美元（約新台幣八百億元）。匯銀主管指出，美伊戰爭開始後，原本市場預期會很快結束，沒想到伊朗封鎖荷莫茲海峽，引發油價上漲，台股先前漲多，外資現在跑得更快，也讓新台幣欲振乏力，加上進口商逢低補美元需求，央行似乎也沒有阻貶意願，導致匯價「一去不復返」。