黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

聯合報／ 記者高瑜君藍鈞達朱漢崙、編譯陳苓／綜合報導

中東戰情持續引發國際油價漲破每桶一百美元，投資人對通膨疑慮升溫，外資大舉撤出導致台北股匯雙雙重挫，上演黑色星期一。台股大跌一四八九點、創史上第四大跌點，指數收三萬二一一○點；新台幣兌美元匯率則爆量重貶，收在卅一點九二元、貶二點四二角，總成交量卅九點九九五億美元創史上第六大量。

受油價大漲衝擊，亞洲主要股市紛紛走弱，日經指數昨暴跌百分之五點二、收五萬二七二八點、南韓ＫＯＳＰＩ指數重挫近百分之六收五二五一點。中東戰事爆發以來，ＫＯＳＰＩ跌幅超過百分之十六，日經也跌約百分之十，台股跌幅為百分之九點三三。

台股昨天早盤一度重挫二○七○點，創史上盤中第二大跌點，午盤過後，空手買盤逢低加碼、八大公股行庫國家隊等資金進場，跌點收斂，收復三萬兩千點關卡失土，成交量高達八六八三億元。

值得注意的是，三大法人聯手賣超一六五八億元，其中外資賣超一二○八億元，雙雙寫下史上最高金額。

對於台股大跌，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華指出，目前還未規畫開臨時會，若市場發生不理性、失序狀況，國安基金不排除隨時召開臨時委員會議，討論後續因應措施。

證交所則表示，必要時將採取穩定市場措施，適時執行買回庫藏股，提升投資人信心。

匯市方面，新台幣昨開盤後迅速貶破卅一點八元關卡，午盤過後連卅一點九元也失守。匯銀主管表示，台股大跌近一千五百點，匯市「外資匯出量大的嚇人」，進口商買匯力道也很強，「恐怕卅二元今天就要見到」。

外資賣超台股昨創新高，匯銀保守估計，外資匯出量約廿五億美元（約新台幣八百億元）。匯銀主管指出，美伊戰爭開始後，原本市場預期會很快結束，沒想到伊朗封鎖荷莫茲海峽，引發油價上漲，台股先前漲多，外資現在跑得更快，也讓新台幣欲振乏力，加上進口商逢低補美元需求，央行似乎也沒有阻貶意願，導致匯價「一去不復返」。

以色列 伊朗 美國

相關新聞

賦能訓練…金融業導入AI 業者稱「無法回頭」

台大校園徵才博覽會上周六登場，開出數萬名職缺的金融業是徵才主力，理工背景、與ＡＩ相關的人力需求暴增，讓銀行員擔心工作不保。雖然國內金融業尚未發生因引進ＡＩ而裁員的情況，但在ＡＩ浪潮下，金融業已相繼展開對員工的賦能訓練，並防範引進ＡＩ對客戶造成的風險。

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

金融業導入AI 人員專業判斷仍難被取代

金融業陸續導入ＡＩ，不少員工感到不安的除了擔心被取代，也發現有些後遺症。由於ＡＩ出錯的機率降得仍不夠低，導致不論是銀行內部管理，或銀行的客戶服務業務，都必須要由「人」再覆核ＡＩ產出的結果。

金融業報告 憂AI幻覺可能造成治理風險

全國金融業工會聯合總會日前發布「金融業ＡＩ影響研究」調查報告，對象鎖定受僱人數超過三千人的中大型銀行，報告指出，過度自動化可能造成「去技能化」現象，使員工逐漸喪失原有專業能力，甚至有可能損及客戶利益。

台新投顧高層人事異動 台股名師黃文清接任總經理

台新新光金控（2887）9日晚間代子公司台新投顧公告重要人事異動，董事會決議原總經理江浩農因職務調整卸任，由現任台新投顧副總／協理、資深台股市場分析專家黃文清升任總經理一職，該任命將於10日起正式生效。

國銀挺六大產業！1月放款大增796億元創同期次高 這三產業最旺

國銀對政策性產業放款動能升溫。金管會公布，2026年1月國銀對六大核心戰略產業放款餘額8兆3,665億元，單月大增796億元，為政策推動來同期次高，顯示銀行在政策帶動下持續加碼對戰略產業資金布局。

