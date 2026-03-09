快訊

威聯通財報／2025年 EPS 44.56元 現金股利38元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

NAS大廠威聯通（7805）於9日公告去年財報，2025年合併營收達62.5億元，年增5.8%；歸屬於母公司業主淨利13.5億元，年增13.8%；每股盈餘（EPS）為44.56元。第4季營收16.5億元，季增10.2%，年增5%；歸屬於母公司業主淨利4.2億元，季增9.7%，年增40%；每股盈餘（EPS）為13.72元。公司決議分派現金股利38元。

法人指出，今年在工業電腦景氣逐漸復甦的背景下，再加上邊緣AI裝置逐漸興起威聯通有望迎來雙位數成長，再加上員工獎酬提存降低，公司的獲利表現將會進一步提升。公司已儲存業務為基礎，拓展至網通、視訊整合等領域，完善產品線，並以輔助的角色，與四大CSP廠結合並協助完善邊緣端功能；同時公司採用全球在地化策略，在各個國家佈點，提供售前及售後服務，提高市占率。

法人看好其在AI趨勢下，企業及消費者資料使用量大增，將會帶動需求。研調機構調查也顯示，NAS將維持13%的年複合成長率，市場規模將於2036年底超過1,270億美元，優於一般工業電腦。

相關新聞

新台幣貶逾2角、成交量爆歷史第六大量 明測32元整數關

美伊戰爭引爆的地緣政治風險，衝擊全球股匯市和油價。台北外匯市場今成交量再放大至39.995億美元，創歷史第六大量。

台新投顧高層人事異動 台股名師黃文清接任總經理

台新新光金控（2887）9日晚間代子公司台新投顧公告重要人事異動，董事會決議原總經理江浩農因職務調整卸任，由現任台新投顧副總／協理、資深台股市場分析專家黃文清升任總經理一職，該任命將於10日起正式生效。

國銀挺六大產業！1月放款大增796億元創同期次高 這三產業最旺

國銀對政策性產業放款動能升溫。金管會公布，2026年1月國銀對六大核心戰略產業放款餘額8兆3,665億元，單月大增796億元，為政策推動來同期次高，顯示銀行在政策帶動下持續加碼對戰略產業資金布局。

群益金鼎證券推跨界話題新作 攜大甲鎮瀾宮、KKBOX推「群益享樂宇宙」

群益金鼎證券9日於宏泰商務會議中心舉行「群益享樂宇宙首部曲」記者會，正式揭曉2026上半年異業合作行銷陣容與活動內容。記者會邀請到合作品牌之一KKBOX代表共襄盛舉。

股匯連動！新台幣大跌2.42角「收31.92元」 創逾十個月新低點

台股大跌，新台幣匯價重挫，今（9）日早盤開始一路走貶，開盤後迅速貶破31.8元關卡，午盤過後31.9元也被突破，終場貶值2.42角，收在31.92元，創下去年5月初「匯市大逃殺」後的低點，逾十個月的低點，成交量為27.28億美元。

雙北預售交易斷崖式下滑 驚揭「這兩區」年減逾8成

受到中央銀行信用管制和限貸令的影響，雙北預售市場進入冷靜期。第一建經研究中心統計內政部實價登錄的預售交易，雙北市預售屋買氣在2025年出現明顯降溫現象，近兩預售案交易量減幅前五名行政區中，台北市以信義區年減83.3%居冠，交易量從2024年的627件驟減至105件；新北市則以蘆洲區減幅83.9%最高，從155件縮減至25件。

