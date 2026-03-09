威聯通財報／2025年 EPS 44.56元 現金股利38元

NAS大廠威聯通（7805）於9日公告去年財報，2025年合併營收達62.5億元，年增5.8%；歸屬於母公司業主淨利13.5億元，年增13.8%；每股盈餘（EPS）為44.56元。第4季營收16.5億元，季增10.2%，年增5%；歸屬於母公司業主淨利4.2億元，季增9.7%，年增40%；每股盈餘（EPS）為13.72元。公司決議分派現金股利38元。

法人指出，今年在工業電腦景氣逐漸復甦的背景下，再加上邊緣AI裝置逐漸興起威聯通有望迎來雙位數成長，再加上員工獎酬提存降低，公司的獲利表現將會進一步提升。公司已儲存業務為基礎，拓展至網通、視訊整合等領域，完善產品線，並以輔助的角色，與四大CSP廠結合並協助完善邊緣端功能；同時公司採用全球在地化策略，在各個國家佈點，提供售前及售後服務，提高市占率。

法人看好其在AI趨勢下，企業及消費者資料使用量大增，將會帶動需求。研調機構調查也顯示，NAS將維持13%的年複合成長率，市場規模將於2036年底超過1,270億美元，優於一般工業電腦。