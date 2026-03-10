快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

台幣爆量貶 回測32關

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美伊戰爭引爆地緣政治風險，台北外匯市場昨（9）日成交量再放大至39.995億美元，為歷史第六大量，新台幣匯價最後以31.92元收盤，重貶2.42角，是逾十個月新低匯價，貶幅達0.76%，估外資單日匯出近20億美元，預料新台幣匯價今天將測32元整數關卡。

匯銀人士表示，市場避險情緒升溫，加上外資持續賣超台股並買進美元匯出，新台幣9日盤中跌破31.8與31.9兩道關卡。雖然央行進場調節，但未死守特定價位，整體市場仍由美元需求主導，若台股跌勢未止，新台幣短線將測試32元關卡。

多位匯銀人士也指出，央行上周五致電大型出口商，將原本單日賣匯上限由10支（每支100萬美元）提高至20支以上，隨周一新台幣貶勢擴大，央行也開放中小型出口商賣匯額度，盼藉由出口商拋匯增加美元供給，以穩定匯市秩序。部分企業在接獲通知後立即進場拋匯，有出口商甚至一次賣出20支美元，央行大致上均同意，顯示先前對出口商賣匯設下的「限售令」幾乎已全面鬆綁。

匯市交易員表示，昨天市場的美元供給方，包括出口商與散戶在匯價貶破31.85後賣出美元，而央行也在盤中適度釋出美元流動性，提供市場供給，以減緩匯價波動。

